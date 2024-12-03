Мальорка – Барселона – 1:5. Они вернулись! Дубль Рафиньи. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги 2024/25
3 декабря прошел матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Барселона.
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Команды сыграли на Эстади Мальорка Сон Муа. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу сине-гранатовых.
Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 3 декабря
Мальорка – Барселона – 1:5
Голы: Мурики, 43 – Торрес, 12, Рафинья, 56 (пен.), 74, Де Йонг, 79, Дельгадо, 84
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Торрес, 12 мин.
ГОЛ! 1:1 Мурики, 43 мин.
ГОЛ! 1:2 Рафинья, 56 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:3 Рафинья, 74 мин.
ГОЛ! 1:4 Де Йонг, 79 мин.
ГОЛ! 1:5 Пау Виктор, 84 мин.
События матча
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