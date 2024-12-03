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Чемпионат Испании
Мальорка
03.12.2024 20:00 – FT 1 : 5
Барселона
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Испания
03 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:39
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Мальорка – Барселона – 1:5. Они вернулись! Дубль Рафиньи. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги 2024/25

03 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:39
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0
Мальорка – Барселона – 1:5. Они вернулись! Дубль Рафиньи. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря прошел матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на Эстади Мальорка Сон Муа. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу сине-гранатовых.

Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 3 декабря

Мальорка – Барселона – 1:5

Голы: Мурики, 43 – Торрес, 12, Рафинья, 56 (пен.), 74, Де Йонг, 79, Дельгадо, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Торрес, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Мурики, 43 мин.

ГОЛ! 1:2 Рафинья, 56 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:3 Рафинья, 74 мин.



ГОЛ! 1:4 Де Йонг, 79 мин.

ГОЛ! 1:5 Пау Виктор, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Барселона).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Мальорка – Барселона
Рафинья Диас пенальти Ферран Торрес Френки де Йонг видео голов и обзор Мальорка Барселона Мальорка - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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