3 декабря прошел матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Барселона.

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Команды сыграли на Эстади Мальорка Сон Муа. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу сине-гранатовых.

Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 3 декабря

Мальорка – Барселона – 1:5

Голы: Мурики, 43 – Торрес, 12, Рафинья, 56 (пен.), 74, Де Йонг, 79, Дельгадо, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Торрес, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Мурики, 43 мин.

ГОЛ! 1:2 Рафинья, 56 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:3 Рафинья, 74 мин.





ГОЛ! 1:4 Де Йонг, 79 мин.

ГОЛ! 1:5 Пау Виктор, 84 мин.