Прервали неудачную серию. Барселона одержала разгромную победу в Ла Лиге

Во вторник, 3 декабря, прошел матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Муа». Гости разбили соперника со счетом 5:1.

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Голы за «Барселону» сегодня забивали Торрес, Рафинья (дубль), Де Йонг и Виктор. Подопечные Флика прервали серию из трех матчей без побед в Ла Лиге.

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге с 37 очками в активе, опережая «Реал» на четыре пункта, однако у «сливочных» есть две игры в запасе. «Мальорка» – шестая с 24 очками.

Ла Лига. 16-й тур, 3 декабря.

Мальорка – Барселона – 1:5

Голы: Мурики, 43 - Торрес, 12, Рафинья, 56, 74, Де Йонг, 79, Виктор, 84.

Мальорка – Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео (Ларин, 78), Фернандес (Наварро, 67), Дардер (Дани Родригес, 67), Саму Кошта, Морланес, Санчес (Морей, 78), Мурики (Пратс, 78).



Барселона – Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо (Эрик Гарсия, 82), Педри (Гави, 82), Рафинья (Лопес, 87), Ольмо (де Йонг, 72), Ямал, Ферран Торрес (Виктор, 73).