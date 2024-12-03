Куртуа может поддаться соблазнительному предложению и покинуть Реал

32-летний голкипер «Реала» Тибо Куртуа может уже вскоре сменить клуб.

По информации авторитетного испанского инсайдера Хосе Феликса Диаса из издания Marca, клубы из Саудовской Аравии активизируется следующим летом, чтобы убедить Куртуа переехать на Ближний Восток. Основной аргумент – это безумное финансовое предложение. Это уже не первые попытки саудовских клубов приобрести Куртуа – последние закончились неудачно.

Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, пропустил 12 голов и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».