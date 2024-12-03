Куртуа может поддаться соблазнительному предложению и покинуть Реал
Саудовские клубы активизируются для трансфера бельгийца
32-летний голкипер «Реала» Тибо Куртуа может уже вскоре сменить клуб.
По информации авторитетного испанского инсайдера Хосе Феликса Диаса из издания Marca, клубы из Саудовской Аравии активизируется следующим летом, чтобы убедить Куртуа переехать на Ближний Восток. Основной аргумент – это безумное финансовое предложение. Это уже не первые попытки саудовских клубов приобрести Куртуа – последние закончились неудачно.
Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, пропустил 12 голов и шесть раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норвежцы заняли все места на пьедестале
Наибольшее признание получил Джанлуиджи Буффон
Надо на пенсию подзаработать