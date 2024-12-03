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  4. Куртуа может поддаться соблазнительному предложению и покинуть Реал
Испания
03 декабря 2024, 19:33 |
2268
2

Куртуа может поддаться соблазнительному предложению и покинуть Реал

Саудовские клубы активизируются для трансфера бельгийца

03 декабря 2024, 19:33 |
2268
2
Куртуа может поддаться соблазнительному предложению и покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

32-летний голкипер «Реала» Тибо Куртуа может уже вскоре сменить клуб.

По информации авторитетного испанского инсайдера Хосе Феликса Диаса из издания Marca, клубы из Саудовской Аравии активизируется следующим летом, чтобы убедить Куртуа переехать на Ближний Восток. Основной аргумент – это безумное финансовое предложение. Это уже не первые попытки саудовских клубов приобрести Куртуа – последние закончились неудачно.

Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, пропустил 12 голов и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 2
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odiniznashih
Куртуа уже второй год окучивают арабы и надо соглашаться Возраст уже и большие нагрузки в Реале, игры без вынимачки .  Сейчас еще одна травма и в Реале задумаются.
Надо на пенсию подзаработать
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Saar
Куртуа-кар'єрист. Ще три-чотири роки він гратиме в Європі!
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