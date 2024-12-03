В среду, 4 декабря, состоится перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Динамо». Команды набрали одинаковое количество очков и возглавляют турнирную таблицу. На этой неделе киевляне и александрийцы проведут две очные дуэли.

Александрия

Вряд ли можно было предположить, что на момент перенесенной игры первого тура с «Динамо» в декабре команда Руслана Ротаня будет удерживать лидирующую позицию в чемпионате. Но именно так и произошло. «Александрия» наряду со своим ближайшим соперником имеет «ноль» в графе поражений. Более того, в активе «желто-черных» значится рекордная клубная беспроигрышная серия, которая насчитывает 19 матчей (13 побед и 6 ничьих). Два противостояния с «бело-синими» (в воскресенье команды проведут поединок 16-го тура) станет для «горожан» настоящим экзаменом, который продемонстрирует, насколько амбициозная команда готова к борьбе за медали.

В минувший уик-энд александрийцы принимали «Черноморец» и одержали уверенную победу со счетом 3:0. Правда, «моряки» сами помогли своим соперникам: Петряк и Бутко схлопотали красные карточки в первом тайме, «подарив» ощутимое преимущество хозяевам поля. Эту игру пропускал дисквалифицированный опорник Иван Калюжный, который в предстоящей встрече сможет помочь «желто-черным». «Александрия» является лучшей командой текущего чемпионата по надежности обороны: команда Ротаня на данный момент пропустила всего 8 голов.

Динамо

Для «бело-синих» нынешний сезон складывается как в двух измерениях. В одном из них команда борется за чемпионство, демонстрируя довольно уверенную игру. А вот в другом, на евроарене, киевлян пока постигают только неудачи: пять поражений в пяти матчах основного раунда Лиги Европы. Нельзя записать в актив команде Александра Шовковского и недавний поединок против «Колоса». Этот матч завершился вничью, что позволило вновь наблюдать двоевластие во главе турнирной таблицы УПЛ. В Ковалевке хозяевам поля забил Бражко, для которого этот результативный удар стал 10-м в составе «Динамо».

В распоряжении тренерского штаба киевлян находится достаточно футболистов для ротации в условиях плотного графика и сложной логистики. Правда, кадровые перестановки не всегда несут позитив для командной игры. Не удается избежать и потерь, связанных с травмами. Продолжают находится вне игры Ярмоленко, Пихаленок, Шепелев, Себальос. Встречу с «Колосом» из-за болезни пропустил Шапаренко, участие которого в предстоящем матче также под вопросом. Киевляне, как и их ближайшие соперники, идут в чемпионате со значительной беспроигрышной серией. Она составляет 16 матчей: 13 побед и 3 ничьи.

Статистика встреч

Команды провели 33 очные дуэли. Киевляне одержали 26 побед, «желто-черные» обыгрывали «бело синих» в двух матчах и еще 5 встреч завершились вничью, разница мячей 81-20 в пользу динамовцев. В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «горожан». В Киеве динамовцы одержали победу со счетом 4:2, а в Александрии хозяева поля уступили со счетом 0:1. Предыдущая победа «желто-черных» в этом противостоянии была зафиксирована в ноябре 2018 года (2:1).

Прогноз на противостояние

Предстоящая встреча обещает стать богатой на борьбу, ведь встречаются лидеры чемпионата. Вряд ли мы увидим много голов, для каждой из команд на первом месте будет стоять результат. Спрогнозируем, что беспроигрышные серии соперников продолжатся и матч завершится вничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик, Бражко, Рубчинский, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко, Мишнев, Калюжный, Козак, Беляев, Филиппов, Безерра