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Премьер-лига
Александрия
04.12.2024 15:30 – FT 0 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 17:25 | Обновлено 04 декабря 2024, 17:59
4059
69

Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки

Команды Ротаня и Шовковского славно поборолись, но результатом порадовали только конкурентов

04 декабря 2024, 17:25 | Обновлено 04 декабря 2024, 17:59
4059
69
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
УПЛ

Посреди этой футбольной недели мы были лишены необходимости наблюдать за еврокубками, однако украинская Премьер-лига с радостью компенсировала этот недостаток, предложив нам обратить внимание на то, что некоторые команды до сих пор не провели матчи первого тура национального первенства, хотя еще несколько дней назад мы заявляли об официальном завершении первого круга.

Тогда, в начале августа, киевское «Динамо» мысленно было не в Украине, а как раз-таки на международных баталиях, пытаясь пробиться в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, чего команде Александра Шовковского в конце концов так и не удалось осуществить. Но «бело-синим» тогда действительно немного облегчили судьбу – перенесли гостевой матч против «Александрии», и кто же тогда мог предположить, что именно подопечные Руслана Ротаня по состоянию на начало декабря будут единственными непосредственными конкурентами «Динамо» в борьбе за чемпионский титул?

А значит – ставки были понятны. Уступать никто не хотел. Но вспоминаем, какое сейчас число по календарю, и сразу понимаем – зима в Украине дает о себе знать уже по полной. В контексте этой игры пострадал газон на стадионе «Ника», на котором образовался определенный слой льда, и футболисты за первый тайм сильно ощутили на себе последствия этого вполне естественного процесса.

Косвенно пострадал и нейтральный зритель – мы точно не увидели того футбола, на который можно было бы рассчитывать по подобной афише. Потому что банально никто не торопился рисковать в ситуации, когда просто удержаться на ногах составляет сверхсложную задачу. Хозяева при этом, возможно, были более адаптированными к домашним условиям, поэтому продемонстрировали больше остроты в атаке, но, как таковой, делать для Бущана было мало даже во время ударов Ковальца и Мишнева, которые мы, не считая неточный выстрел Ваната посреди тайма, будем считать лучшими на обе команды до перерыва.

Во втором тайме «Александрия» включила свой фирменный осторожный футбол и вполне рисковала не попасть, как говорится, в колею, когда на первых минутах Ермаков привез момент для Буяльского на левом фланге собственной штрафной, но сам и потянул удар соперника в итоге. Вратарь «полиграфов» на этот раз работал значительно больше, чем до перерыва, потому что соперники преобладали во владении мячом, но так, чтобы можно было утверждать, что «Динамо» еще и моментами оппонентов зажимает, то нет, такого не было и близко.

Следующего выпада киевлян пришлось ждать очень долго – на 77 минуте Волошин крутил с левого фланга штрафной в дальний угол, пробил значительно лучше Безерру в похожей ситуации на противоположной стороне поля за несколько минут до того, но вратарь хозяев вытащил и этот мяч. А потом мы стали свидетелями того, как команды просто доигрывают этот матч, так и не попробовав пьянящий вкус риска в ответственный момент.

В воскресенье киевское «Динамо» и «Александрия» сыграют снова, но уже по расписанию и на поле столичного коллектива.

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Костышин – 6,0, Козак – 6,0, Кулаков – б/о, Шостак – б/о, Скорко – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Караваев – 6,0, Рубчинский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Александрия» – «Динамо» Киев – 0:0

Предупреждения: Кравченко, 56 – Бражко, 90+2

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев (Шостак, 75), Калюжный, Ковалец (Козак, 64) – Беляев (Костышин, 63), Филиппов (Кулаков, 75), Безерра.

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик – Михайленко (Рубчинский, 90), Бражко – Кабаев (Караваев, 68), Буяльский, Волошин – Ванат.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 9 (5) – 6 (3)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 69
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Микола Захарченко
Матч був рівним . Команди не хотіли ризикувати на слизькому газоні . Динамо не вистачало Шапаренка в середині поля , та й сил під кінець сезону в динамівців не вистачає.
 Руслан Ротань створив боєздатний колектив , навіть без гучних імен - дехто вже "доріс " до збірної , інші прогресують , тренерський потенціал відчувається . Можливо було замало емоцій та справді гольових моментів , але в наших реаліях матч вийшов досить конкурентним.
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+6
sahka1981
Ну закономірний результат. Хоча Олександрія мала б мати перевагу, два иатчі підряд дома, нікуди їхати не потрібно, тай та дивна гра з Чорноморцем, то там просто відпочили гравці Олександрії перед сьогоднішньої грою з ДК. Кияни навпаки виснажені переїздами, щільним графіком, плюс травми, зимове поле. Очікував ще більшого пресингу зі сторони Олександрії, моменти, вірніше напівмоменти більше виникали після помилок, а не після комбінацій.
Один Буяльський не витягне сам на конструктив, тим паче сам грає постійно без замін.
Очікуємо на відновлення Шапаренка.
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+4
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mastorent
игра была равна = играли два говна
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+3
Saar
Потішили конкурентів? Так. А ще "потішили" всіх вболівальників, частина з яких більше не може дивитись на пародію.
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+3
Умник
Упл тв похоже превращается в каналы футбол.
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+3
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Tower Bridge
Нормальный такой зимний футбол
  типа Буде-Глимт - Лиллестрём   0:0
если бы не тошнил комментатор своими фантазиями в оффтопе
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+3
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evgeniyyea
А мы потом ждем от Динамо успехов в Европе и удивляемся, почему их нет. Откуда им взяться, если они Александрию и Колос обыграть не могут в 2х матчах. 
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+3
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Умник
Ужасный брак при передачах. 
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+2
Pavel_i_CO
Подивимось, як завтра, немиті бєжєнці з не немитої лугандонії будуть Ворсклу обігрувати)
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+1
Vitason
Предсказуємо все!!
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+1
FunnyCat_____
шахтер на 3 месте с -7 очками до второго, а его верный сраколиз из cызрани пишет  " дуже добре"
и не поспоришь что называется 
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
v2341770
Занадто все буденно. Якщо такий рівень демонструють лідери чемпіонату, то чого можна очікувати від інших? 
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0
P. Diddy
Нудная игра была.
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0
Arty900
Кого вітати, кого сварити?
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0
Лига
Для чемпиона будет отлично   если эти команды в ничейку сыграют и в воскресенье
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
https://ibb.co/k15SfTc
Всі згадали слова справжнього вболівальника?
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-1
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Iigor6583
Яке жалюгідне видовище  видали ці футбольори обидвох команд. З такою грою не має що робити в єврокубках. Грали як на першості колгоспу "червоне дишло". Як можна бути такими бездарами.???
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-2
Brent11
Настоящий футбол сегодня будет после 21.00,а это какое то ПорноГрандэ
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-2
Pavel_i_CO
Судячи з коментарів, то на ДНОнєтскє свято. Але не зрозуміло, чому лугандони так радіють? Зємлєкопи треті, з відставанням в сім очок)
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-2
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nick07
в принципі вирішили поділити очки, типу кожен сам при своїх, правда це на користь ШД.
Було б непогано і в неділю нульова нічия
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-3
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