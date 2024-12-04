Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки

Посреди этой футбольной недели мы были лишены необходимости наблюдать за еврокубками, однако украинская Премьер-лига с радостью компенсировала этот недостаток, предложив нам обратить внимание на то, что некоторые команды до сих пор не провели матчи первого тура национального первенства, хотя еще несколько дней назад мы заявляли об официальном завершении первого круга.

Тогда, в начале августа, киевское «Динамо» мысленно было не в Украине, а как раз-таки на международных баталиях, пытаясь пробиться в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, чего команде Александра Шовковского в конце концов так и не удалось осуществить. Но «бело-синим» тогда действительно немного облегчили судьбу – перенесли гостевой матч против «Александрии», и кто же тогда мог предположить, что именно подопечные Руслана Ротаня по состоянию на начало декабря будут единственными непосредственными конкурентами «Динамо» в борьбе за чемпионский титул?

А значит – ставки были понятны. Уступать никто не хотел. Но вспоминаем, какое сейчас число по календарю, и сразу понимаем – зима в Украине дает о себе знать уже по полной. В контексте этой игры пострадал газон на стадионе «Ника», на котором образовался определенный слой льда, и футболисты за первый тайм сильно ощутили на себе последствия этого вполне естественного процесса.

Косвенно пострадал и нейтральный зритель – мы точно не увидели того футбола, на который можно было бы рассчитывать по подобной афише. Потому что банально никто не торопился рисковать в ситуации, когда просто удержаться на ногах составляет сверхсложную задачу. Хозяева при этом, возможно, были более адаптированными к домашним условиям, поэтому продемонстрировали больше остроты в атаке, но, как таковой, делать для Бущана было мало даже во время ударов Ковальца и Мишнева, которые мы, не считая неточный выстрел Ваната посреди тайма, будем считать лучшими на обе команды до перерыва.

Во втором тайме «Александрия» включила свой фирменный осторожный футбол и вполне рисковала не попасть, как говорится, в колею, когда на первых минутах Ермаков привез момент для Буяльского на левом фланге собственной штрафной, но сам и потянул удар соперника в итоге. Вратарь «полиграфов» на этот раз работал значительно больше, чем до перерыва, потому что соперники преобладали во владении мячом, но так, чтобы можно было утверждать, что «Динамо» еще и моментами оппонентов зажимает, то нет, такого не было и близко.

Следующего выпада киевлян пришлось ждать очень долго – на 77 минуте Волошин крутил с левого фланга штрафной в дальний угол, пробил значительно лучше Безерру в похожей ситуации на противоположной стороне поля за несколько минут до того, но вратарь хозяев вытащил и этот мяч. А потом мы стали свидетелями того, как команды просто доигрывают этот матч, так и не попробовав пьянящий вкус риска в ответственный момент.

В воскресенье киевское «Динамо» и «Александрия» сыграют снова, но уже по расписанию и на поле столичного коллектива.

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Костышин – 6,0, Козак – 6,0, Кулаков – б/о, Шостак – б/о, Скорко – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Караваев – 6,0, Рубчинский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Александрия» – «Динамо» Киев – 0:0

Предупреждения: Кравченко, 56 – Бражко, 90+2

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев (Шостак, 75), Калюжный, Ковалец (Козак, 64) – Беляев (Костышин, 63), Филиппов (Кулаков, 75), Безерра.

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик – Михайленко (Рубчинский, 90), Бражко – Кабаев (Караваев, 68), Буяльский, Волошин – Ванат.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 9 (5) – 6 (3)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 0 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: –1°C