Украина. Премьер лига04 декабря 2024, 16:30 | Обновлено 04 декабря 2024, 16:48
4232
0
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Топ-матч тура чемпионата Украины
04 декабря 2024, 16:30 | Обновлено 04 декабря 2024, 16:48
4232
0
В 15:30 начался матч чемпионата Украины между «Александрией» и «Динамо». Команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 36 очков. Эта встреча была перенесена с 1-го тура.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Интересно, что соперники снова встретятся между собой уже 8 декабря в 16-м туре.
В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 декабря 2024, 09:00 8
Бывший претендент на титул высказался о реванше в декабре
Бокс | 04 декабря 2024, 07:49 0
Поединок состоится 21 декабря 2024 года
Футбол | 04.12.2024, 16:15
Футбол | 04.12.2024, 12:17
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2024, 12:08 68
04.12.2024, 05:45
03.12.2024, 20:55 19
03.12.2024, 07:50 14
03.12.2024, 20:41 18
03.12.2024, 02:15 2
03.12.2024, 19:12 1
03.12.2024, 18:52 26