В 15:30 начался матч чемпионата Украины между «Александрией» и «Динамо». Команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 36 очков. Эта встреча была перенесена с 1-го тура.

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Интересно, что соперники снова встретятся между собой уже 8 декабря в 16-м туре.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.