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  4. Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 16:30 | Обновлено 04 декабря 2024, 16:48
4232
0

Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Топ-матч тура чемпионата Украины

04 декабря 2024, 16:30 | Обновлено 04 декабря 2024, 16:48
4232
0
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

В 15:30 начался матч чемпионата Украины между «Александрией» и «Динамо». Команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 36 очков. Эта встреча была перенесена с 1-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Интересно, что соперники снова встретятся между собой уже 8 декабря в 16-м туре.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

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Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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