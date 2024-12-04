В среду, 4-го декабря, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Сейчас уже никто не скажет, как бы повернулась история, если бы команды провели этот матч в установленные сроки в начале сезона. Но тогда «Динамо» пыталось пробиться в Лигу чемпионов, поэтому перенос оправдан. И никто в тот момент не ожидал, что команда Руслана Ротаня будет прямым конкурентом «бело-синих» в борьбе за чемпионство, а «Шахтер» фактически самоликвидируется из гонки. Впрочем, «горняки» тоже будут ожидать результаты этой недели – для них они могут оказаться очень даже выгодными. Кто-то из этой пары может впервые проиграть в сезоне УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.