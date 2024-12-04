Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас нет времени на восстановление»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал нулевую ничью в перенесённом матче 1-го тура УПЛ против «Олександрии».

– Давайте просто посчитаем, сколько матчей мы провели за последний период. Просто посчитайте, сколько в этом графике у нас есть времени на восстановление и подготовку.

Нет команд, которые сейчас отлично выступают на всех фронтах. Может, только «Ливерпуль». Посмотрите и на «Барселону», и на «Реал», и на другие команды: все они теряют очки. График есть график, от него никуда не деться.

Безусловно, мы понимали, что нас ожидает игра, понимали, что нам нужно прежде всего надежно сыграть в обороне. Считаю, что в целом нам это удалось. Не могу сказать, что у нас сегодня были большие проблемы в обороне. Мы понимали, как будет играть «Олександрия».

– Казалось, что ничья устроила обе команды. А вас этот результат устроил?

– Мы всегда настраиваемся на победу. Но всегда есть определённые обстоятельства, которые могут вносить коррективы. При этом надо учитывать состояние игроков. Надо учитывать ситуацию с матчами. Вот сейчас, перед следующим поединком, у нас будет один дополнительный день на подготовку. И это уже для нас большой плюс, потому что до этого мы играли через два дня на третий.

Безусловно, мы потеряли очки. Но команда прошла первый круг без поражений. Я считаю, что это тоже имеет большое значение с точки зрения достижения главного результата.

– Как в целом оцениваете выступление вашей команды в первом круге?

– Не время подводить итоги.

– Сегодня вы провели лишь две замены...

– Попробуйте подготовить команду за два дня. Тем более, что речь идет не о одном матче, а о целый период. За исключением международных пауз. У нас должен быть один день на восстановление, а потом даже нагрузку нельзя давать, потому что на следующий день уже очередной матч.

– Состояние поля влияло на игру?

– Безусловно, всегда хочется играть на отличных полях, при хорошем освещении, при заполненных трибунах, с поддержкой болельщиков. Но сейчас декабрь, и все мы знаем, какие у нас климатические условия. Могу сказать, что для декабря состояние поля было вполне нормальным.

– Кто вам больше всего понравился сегодня в составе «Олександрии», а кто – в составе «Динамо»?

– Во время матча я не слежу за отдельными игроками, а за действиями команды, за перемещениями. Я никогда не выделяю игроков и делать этого не буду. Я буду всегда их защищать, требуя от них при этом максимума.

Сегодня была довольно принципиальная игра, откровенная игра, которая где-то проходила на грани грубости, но мы эту грань не перешли. И это прекрасно. Нужно, чтобы таких принципиальных матчей было как можно больше – тогда украинский футбол будет развиваться. Но когда в стране идет война, нужно объективно смотреть на вещи...