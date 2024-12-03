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  4. «Я помню его в возрасте 14-15 лет». Джокович расхвалил Синнера
ATP
03 декабря 2024, 18:49 |
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«Я помню его в возрасте 14-15 лет». Джокович расхвалил Синнера

Серб назвал сильные качества итальянца

03 декабря 2024, 18:49 |
11
0
«Я помню его в возрасте 14-15 лет». Джокович расхвалил Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джокович и Синнер

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением об итальянском теннисисте Яннике Синнере. Серб заявил, что даже в подростковом возрасте видел невероятный талант итальянца.

«Я помню его в возрасте 14-15 лет, и даже тогда мы о нем говорили. О том, что у него будет прекрасная карьера, потому что у него уже было правильное мышление и концентрация. Поэтому меня не удивляет его уровень сейчас – все эти годы внимательно следил за ним, за его манерой игры и становлением. Кроме того, мне нравится Янник, потому что он всегда хочет прогрессировать.

Мне кажется, что у него все получается без моих советов. Но одно дело выиграть два первых Grand Slam и стать номером один, а другое – оставаться на этом уровне в течение многих лет. Для этого, прежде всего, нужна компетентная команда, которой можно доверять. И правильный баланс между профессиональной и личной жизнью. Но в конце концов, в индивидуальном спорте мы все разные. Потому то, что работает для меня, не обязательно хорошо для него.

Мне кажется, Янник понял, что ему нужно. Следующей целью будет найти правильную формулу, чтобы развивать тело, предотвратить травмы, оставаться здоровым, мотивированным и, прежде всего, увлеченным теннисом», – сказал Джокович.

В настоящее время Синнер занимает первое место в рейтинге ATP. Итальянец выиграл Итоговый турнир ATP и помог сборной Италии завоевать «золото» Кубка Дэвиса.

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Новак Джокович Янник Синнер ATP
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
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