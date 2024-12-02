ФОТО. Как это было: Дель Потро переиграл Джоковича в прощальном матче
Экс-третий номер рейтинга АТР одолел Новака со счетом 6:4, 7:5
Бывший третий номер рейтинг АТР и победитель Открытого чемпионата США по теннису 2009 Хуан Мартин дель Потро провел свой прощальный матч в карьере.
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36-летний аргентинец встретился с Новаком Джоковичем в выставочной игре под названием «Последнее испытание» в Буэнос-Айресе. Дель Потро победил со счетом 6:4, 7:5.
В поединке также частично принимали участие бывшие теннисистки из Аргентины: Хисело Дулко и Габриэла Сабатини.
Хуан Мартин провел последний матч в карьере в Туре в феврале 2022 года на турнире в столице Аргентины. Ранее именитый теннисист заявлял, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли.
ФОТО. Как это было: Дель Потро переиграл Джоковича в прощальном матче
Beautiful moments 🥹💙@delpotrojuan says goodbye alongside @DjokerNole— Tennis TV (@TennisTV) December 1, 2024
(via @telefe) pic.twitter.com/d5MqjtF0mt
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