Бывший третий номер рейтинг АТР и победитель Открытого чемпионата США по теннису 2009 Хуан Мартин дель Потро провел свой прощальный матч в карьере.

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36-летний аргентинец встретился с Новаком Джоковичем в выставочной игре под названием «Последнее испытание» в Буэнос-Айресе. Дель Потро победил со счетом 6:4, 7:5.

В поединке также частично принимали участие бывшие теннисистки из Аргентины: Хисело Дулко и Габриэла Сабатини.

Хуан Мартин провел последний матч в карьере в Туре в феврале 2022 года на турнире в столице Аргентины. Ранее именитый теннисист заявлял, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли.

ФОТО. Как это было: Дель Потро переиграл Джоковича в прощальном матче