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02 декабря 2024, 05:45 | Обновлено 02 декабря 2024, 05:46
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ФОТО. Как это было: Дель Потро переиграл Джоковича в прощальном матче

Экс-третий номер рейтинга АТР одолел Новака со счетом 6:4, 7:5

02 декабря 2024, 05:45 | Обновлено 02 декабря 2024, 05:46
85
0
ФОТО. Как это было: Дель Потро переиграл Джоковича в прощальном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро

Бывший третий номер рейтинг АТР и победитель Открытого чемпионата США по теннису 2009 Хуан Мартин дель Потро провел свой прощальный матч в карьере.

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36-летний аргентинец встретился с Новаком Джоковичем в выставочной игре под названием «Последнее испытание» в Буэнос-Айресе. Дель Потро победил со счетом 6:4, 7:5.

В поединке также частично принимали участие бывшие теннисистки из Аргентины: Хисело Дулко и Габриэла Сабатини.

Хуан Мартин провел последний матч в карьере в Туре в феврале 2022 года на турнире в столице Аргентины. Ранее именитый теннисист заявлял, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли.

ФОТО. Как это было: Дель Потро переиграл Джоковича в прощальном матче

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Хуан Мартин дель Потро Габриэла Сабатини Новак Джокович фото фотогалерея выставочный матч завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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