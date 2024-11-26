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  4. ДЕЛЬ ПОТРО: «Ежедневные страдания – так выглядит моя жизнь после тенниса»
ATP
26 ноября 2024, 20:03 |
443
0

ДЕЛЬ ПОТРО: «Ежедневные страдания – так выглядит моя жизнь после тенниса»

Чемпион US Open 2009 рассказал о борьбе с болью после завершения карьеры

26 ноября 2024, 20:03 |
443
0
ДЕЛЬ ПОТРО: «Ежедневные страдания – так выглядит моя жизнь после тенниса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дель Пото

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро, завершивший карьеру в феврале 2022 года, рассказал, что его жизнь после тенниса превратилась в непрерывную борьбу с болью.

«Моя жизнь после завершения карьеры – это ежедневные страдания. С июня 2019 года, после первой операции, я не могу без боли даже подняться по лестнице. Мне больно водить машину, спать, играть в падел или футбол. Этот кошмар длится бесконечно».

По словам Дель Потро, он не оставляет попыток найти решение. Однако постоянная боль и невозможность вернуться к любимым занятиям все чаще заставляют его терять силы.

«Меня лишили возможности делать то, что я любил больше всего – играть в теннис. Бывают моменты, когда я уже не знаю, как справляться. Я не железный», – признался экс-третья ракетка мира.

Дель Потро перенес шесть операций на колене, но борьба с травмой и болью продолжается, затмевая даже радость воспоминаний о триумфальной карьере. Напомним, ранее Дель Потро заявил, что проведет прощальный матч против Новака Джоковича.

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Хуан Мартин дель Потро завершение карьеры Новак Джокович
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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