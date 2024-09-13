ATP13 сентября 2024, 17:16 |
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Чемпион US Open 2009 проведет прощальный матч против Джоковича
Хуан Мартин дель Потро сыграет проти серба в Буэнос-Айресе
13 сентября 2024, 17:16 |
375
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Чемпион US Open Хуан Мартин дель Потро проведет прощальный матч, в котором сыграет с 24-кратным победителем турниров Grand Slam Новаком Джоковичем.
Матч под названием «Последнее испытание» пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе.
Отметим, что аргентинец и серб за всю карьеру встречались 20 раз, счет 16:4 в пользу Джоковича.
В 2019-м и 2020-м дель Потро перенес две операции на колене, после чего так и не смог полноценно возобновить карьеру.
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