Чемпион US Open 2009 проведет прощальный матч против Джоковича

Чемпион US Open Хуан Мартин дель Потро проведет прощальный матч, в котором сыграет с 24-кратным победителем турниров Grand Slam Новаком Джоковичем.

Матч под названием «Последнее испытание» пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Отметим, что аргентинец и серб за всю карьеру встречались 20 раз, счет 16:4 в пользу Джоковича.

В 2019-м и 2020-м дель Потро перенес две операции на колене, после чего так и не смог полноценно возобновить карьеру.