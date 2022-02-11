Конец карьеры? Дель Потро не сыграет на турнире в Рио

Известный аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро не сыграет на турнире ATP 500 в Рио. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.



Отметим, что на этой неделе дель Потро вернулся на корт после паузы в 2,5 года на соревнованиях в Буэнос-Айресе, но проиграл в первом матче. После поединка с Федерико Дельбонисом 33-летний теннисист заявил, что вряд ли колено позволит ему играть еще. В 2018-м он травмировался в Шанхае, после чего перенес четыре операции.



К слову, призовые за турнир в Аргентине дель Потро не получит. Дело в том, что на его банковские счета наложен арест от других кредиторов. Финансовыми делами Хуана Мартина занимался покойный отец, который потерял 90% от состояния своего сына.