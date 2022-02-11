Конец карьеры? Дель Потро не сыграет на турнире в Рио

Вероятно, матч в Буэнос-Айресе был последним в его карьере

  • 11.02.2022 15:30
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Конец карьеры? Дель Потро не сыграет на турнире в Рио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартин дель Потро

Известный аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро не сыграет на турнире ATP 500 в Рио. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
 
Отметим, что на этой неделе дель Потро вернулся на корт после паузы в 2,5 года на соревнованиях в Буэнос-Айресе, но проиграл в первом матче. После поединка с Федерико Дельбонисом 33-летний теннисист заявил, что вряд ли колено позволит ему играть еще. В 2018-м он травмировался в Шанхае, после чего перенес четыре операции.
 
К слову, призовые за турнир в Аргентине дель Потро не получит. Дело в том, что на его банковские счета наложен арест от других кредиторов. Финансовыми делами Хуана Мартина занимался покойный отец, который потерял 90% от состояния своего сына.

Источник — Twitter

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