ВИДЕО. Слезы Дель Потро после возвращения в теннис

Эмоциональный матч против Федерико Дельбониса

  • 09.02.2022 07:51
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ВИДЕО. Слезы Дель Потро после возвращения в теннис
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартин Дель Потро

Сегодня ночью на грунтовом турнире АТР в Буэнос-Айресе вернулся в теннис после паузы в 2,5 года знаменитый аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. Он в первом раунде проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису – 1:6, 3:6.

Несмотря на поражение, Дель Потро, который за карьеру пережил большое количество травм, получил огромную порцию поддержки от болельщиков на трибунах. В порыве чувств аргентинец расплакался:

Отметим, что возвращение Дель Потро станет лишь коротким прощальным туром. Он завершит карьеру на следующей неделе на турнире Rio Open.

Источник — ATP Tour

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