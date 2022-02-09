ВИДЕО. Слезы Дель Потро после возвращения в теннис

Сегодня ночью на грунтовом турнире АТР в Буэнос-Айресе вернулся в теннис после паузы в 2,5 года знаменитый аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. Он в первом раунде проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису – 1:6, 3:6.
Несмотря на поражение, Дель Потро, который за карьеру пережил большое количество травм, получил огромную порцию поддержки от болельщиков на трибунах. В порыве чувств аргентинец расплакался:
Top emotional tennis moments: @delpotrojuan 🥺— ATP Tour (@atptour) February 9, 2022
📹: @TennisTV | #ArgentinaOpenpic.twitter.com/C27GXpvdoC
Отметим, что возвращение Дель Потро станет лишь коротким прощальным туром. Он завершит карьеру на следующей неделе на турнире Rio Open.
Источник — ATP Tour
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