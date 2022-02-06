Дель Потро завершит карьеру в конце февраля

Возвращение аргентинца получится краткосрочным

  • 06.02.2022 12:38
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  • 1 комментарий
Дель Потро завершит карьеру в конце февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартин Дель Потро

В конце января сообщалось о том, что Хуан Мартин Дель Потро вернется в теннис после паузы в 2,5 года – он получил уайлд-кард на турнир в Буэнос-Айресе (7 – 13 февраля).

Но, как оказалось, это будут прощальные гастроли Дель Потро. После этого аргентинец выступит на турнире Rio Open (14 – 20 февраля) и завершит свою профессиональую карьеру.

33-летний Дель Потро дебютировал на профессиональном уровне в 2005 году. В 2009 году он стал победителем US Open. В рейтинге АТР добирался до третьего места.

Источник — Gotennis.ru

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    сергей богданов, 06.02.2022 12:57
    +1
    Классный игрок и теннис зрелищный показывал, но травмы увы так и не дали до конца раскрыться
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