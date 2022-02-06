Дель Потро завершит карьеру в конце февраля

В конце января сообщалось о том, что Хуан Мартин Дель Потро вернется в теннис после паузы в 2,5 года – он получил уайлд-кард на турнир в Буэнос-Айресе (7 – 13 февраля).

Но, как оказалось, это будут прощальные гастроли Дель Потро. После этого аргентинец выступит на турнире Rio Open (14 – 20 февраля) и завершит свою профессиональую карьеру.

33-летний Дель Потро дебютировал на профессиональном уровне в 2005 году. В 2009 году он стал победителем US Open. В рейтинге АТР добирался до третьего места.