Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026
Другие новости
20 ноября 2025, 12:59 |
13
0

ВИДЕО. Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026

В этом году были также номинированы Хуан Мартин дель Потро и Светлана Кузнецова

20 ноября 2025, 12:59 |
13
0
ВИДЕО. Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026

44-летний именитый швейцарский экс-тенниист Роджер Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026 году.

Помимо Роджера, в этом году также были номинированы Хуан Мартин дель Потро и Светлана Кузнецова.

Федерер ранее не мог быть включен в зал славы, поскольку для попадания в список номинантов должно пройти минимум пять лет после того, как теннисист / теннисистка перестанут выступать в Туре.

Роджер завершил карьеру в 2022 году на Laver Cup, а его последним турниром на про-уровне был Уимблдон-2021.

Церемония включения Федерера в Международный зал теннисной славы пройдет 27–29 августа в американском Ньюпорте.

ВИДЕО. Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026

По теме:
Забавно: Вашеро обошел Федерера и Алькараса по винрейту на Мастерсах
ФОТО. Роналду установил новое достижение, неподвластное Месси
Ноле выжил: Джокович в Шанхае побил возрастной рекорд Федерера на Мастерсах
Хуан Мартин дель Потро Светлана Кузнецова Роджер Федерер видео
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Футбол | 19 ноября 2025, 14:02 0
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет

Богдан Попов может принести «Эмполи» 10 миллионов евро

Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Футбол | 20 ноября 2025, 08:03 3
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ

СК «Полтава» подозревается в организации договорных матчей

Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Теннис | 19.11.2025, 22:05
Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Футбол | 19.11.2025, 21:27
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 108
Футбол
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
18.11.2025, 13:31 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем