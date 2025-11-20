ВИДЕО. Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026
В этом году были также номинированы Хуан Мартин дель Потро и Светлана Кузнецова
44-летний именитый швейцарский экс-тенниист Роджер Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026 году.
Помимо Роджера, в этом году также были номинированы Хуан Мартин дель Потро и Светлана Кузнецова.
Федерер ранее не мог быть включен в зал славы, поскольку для попадания в список номинантов должно пройти минимум пять лет после того, как теннисист / теннисистка перестанут выступать в Туре.
Роджер завершил карьеру в 2022 году на Laver Cup, а его последним турниром на про-уровне был Уимблдон-2021.
Церемония включения Федерера в Международный зал теннисной славы пройдет 27–29 августа в американском Ньюпорте.
