Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
10 марта 2026, 15:31 | Обновлено 10 марта 2026, 16:02
Агасси, Роддик, дель Потро. Легенды тенниса сыграют в Сан-Паулу

Теннисисты проведут выставочные матчи на челенджере Latin America Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Агасси

Американский теннисист Андре Агасси примет участие в выставочном турнире челенджера Latin America Open в Сан-Паулу, Бразилия.

Вместе с восьмикратным чемпионом турниров Grand Slam сыграют не менее звездные теннисисты – бывшая третья ракетка мира, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик и бразильский теннисист аргентинского происхождения Фернандо Мелигени.

Легенды тенниса сыграют 21-22 марта 2026 года на грунтовых кортах Jockey Club de São Paulo. Выставочные поединки пройдут параллельно с основным крупнейшим турниром ATP челенджер в городе Сан-Паулу (21-29 марта).

LA Open соберет великих игроков тенниса на арене, рассчитанной на 6000 зрителей.

Андре Агасси Энди Роддик Хуан Мартин дель Потро
