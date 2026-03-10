Агасси, Роддик, дель Потро. Легенды тенниса сыграют в Сан-Паулу
Теннисисты проведут выставочные матчи на челенджере Latin America Open
Американский теннисист Андре Агасси примет участие в выставочном турнире челенджера Latin America Open в Сан-Паулу, Бразилия.
Вместе с восьмикратным чемпионом турниров Grand Slam сыграют не менее звездные теннисисты – бывшая третья ракетка мира, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик и бразильский теннисист аргентинского происхождения Фернандо Мелигени.
Легенды тенниса сыграют 21-22 марта 2026 года на грунтовых кортах Jockey Club de São Paulo. Выставочные поединки пройдут параллельно с основным крупнейшим турниром ATP челенджер в городе Сан-Паулу (21-29 марта).
LA Open соберет великих игроков тенниса на арене, рассчитанной на 6000 зрителей.
