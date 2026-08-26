ВИДЕО. Легенды на US Open. Федерер переиграл Роддика в выставочном матче

В ночь на 26 августа легендарный 45-летний швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер провел выставочный матч против еще одного именитого бывшего игрока Энди Роддика (43 года).

Встреча прошла в формате одного сета до 6 геймов. Федерер одержал победу со счетом 6:3.

После завершения этого поединка также состоялся выставочный парный матч, в котором приняли участие пары Федерер / Джон Макинрой и Андре Агасси / Роддик. Федерер и Макинрой переиграли соперников – 7:5.

Оба матча состоялись на Arthur Ashe Stadium. Роджер попрощался с US Open. Несмотря на то, что швейцарец завершил карьеру еще в 2022 году на Laver Cup, официальной церемонии на US Open у него не было.

Федерер остается единственным игроком в истории, который выигрывал трофей американского мейджора пять лет подряд – с 2004 по 2008 год.

US Open 2026. Выставочные матчи

Роджер Федерер (Швейцария) – Энди Роддик (США) – 6:3

(Швейцария) – Энди Роддик (США) – 6:3 Роджер Федерер (Швейцария) / Джон Макинрой (США) – Андре Агасси (США) / Энди Роддик (США) – 7:5

Запись матча Роджер Федерер – Энди Роддик

Запись матча Роджер Федерер / Джон Макинрой – Андре Агасси / Энди Роддик