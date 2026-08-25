Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграет в выставочном матче на Открытом чемпионате США 2026.

Мероприятие под названием «US Open: Роджер Федерер – Легенда возвращается в Нью-Йорк» пройдет в ночь с 25 на 26 августа после завершения всех основных поединков (ориентировочно в 02:00 – 03:00 по Киеву).

Легендарный швейцарец впервые с 2019 года сыграет на корте Артура Эша и проведет сразу два поединка в формате одного сета без классического счета «больше-меньше». Первый матч Роджер проведет против давнего соперника и победителя Открытого чемпионата США-2003 Энди Роддика, а второй поединок сыграет в паре с легендарным Джоном Макинроем против Энди Роддика и Андре Агасси.

Это событие – возможность достойно попрощаться с Федерером, чего ему так и не удалось сделать в качестве игрока. Его последнее выступление на US Open состоялось в 2019 году, когда он проиграл болгарину Григору Димитрову в четвертьфинале. Затем Федерер пропустил турнир в 2020 и 2021 годах из-за травмы, после чего завершил карьеру в 2022 году, а его последнее выступление состоялось на Кубке Лейвера.

Федерер – единственный теннисист, которому удалось завоевать пять трофеев US Open подряд (2004 – 2008 года).

Федерер на US Open: Легенда возвращается в Нью-Йорк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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