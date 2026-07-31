Стал известен полный состав сборных Европы и Мира на Кубок Лейвера 2026

С 25 по 27 сентября в Лондоне пройдут поединки выставочного турнира Кубка Лейвера 2026.

Составы сборных Европы и Мира:

Сборная Европы: Александр Зверев (ATP 2), Карлос Алькарас (ATP 3), Флавио Коболли (ATP 9), Каспер Рууд (ATP 13), Якуб Меншик (ATP 17) и Рафаэль Ходар (ATP 24).

Александр Зверев (ATP 2), Карлос Алькарас (ATP 3), Флавио Коболли (ATP 9), Каспер Рууд (ATP 13), Якуб Меншик (ATP 17) и Рафаэль Ходар (ATP 24). Сборная Мира: Алекс де Минаур (ATP 6), Бен Шелтон (ATP 8), Тейлор Фритц (ATP 10), Александр Бублик (ATP 11), Лернер Тьен (ATP 16) и Томми Пол (ATP 21).

Тренер сборной Европы – Янник Ноа, сборной Мира – Андре Агасси.

Это будет девятый розыгрыш Кубка Лейвера. В 2025 году в Сан-Франциско, сборная Мира обыграла сборную Европы и завоевала этот трофей в третий раз в своей истории. Счет противостояний 5:3 – в пользу сборной Европы.