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31 июля 2026, 21:46 | Обновлено 31 июля 2026, 21:47
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Стал известен полный состав сборных Европы и Мира на Кубок Лейвера 2026

Выставочный турнир пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября

31 июля 2026, 21:46 | Обновлено 31 июля 2026, 21:47
510
0
Стал известен полный состав сборных Европы и Мира на Кубок Лейвера 2026
Laver Cup
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С 25 по 27 сентября в Лондоне пройдут поединки выставочного турнира Кубка Лейвера 2026.

Составы сборных Европы и Мира:

  • Сборная Европы: Александр Зверев (ATP 2), Карлос Алькарас (ATP 3), Флавио Коболли (ATP 9), Каспер Рууд (ATP 13), Якуб Меншик (ATP 17) и Рафаэль Ходар (ATP 24).
  • Сборная Мира: Алекс де Минаур (ATP 6), Бен Шелтон (ATP 8), Тейлор Фритц (ATP 10), Александр Бублик (ATP 11), Лернер Тьен (ATP 16) и Томми Пол (ATP 21).

Тренер сборной Европы – Янник Ноа, сборной Мира – Андре Агасси.

Это будет девятый розыгрыш Кубка Лейвера. В 2025 году в Сан-Франциско, сборная Мира обыграла сборную Европы и завоевала этот трофей в третий раз в своей истории. Счет противостояний 5:3 – в пользу сборной Европы.

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Кубок Лейвера Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Флавио Коболли Каспер Рууд Якуб Меншик Рафаэль Ходар Алекс де Минаур Бен Шелтон Тейлор Фритц Александр Бублик Лернер Тьен Томми Пол Янник Ноа Андре Агасси
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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