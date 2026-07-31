Другие новости31 июля 2026, 21:46 | Обновлено 31 июля 2026, 21:47
510
0
Стал известен полный состав сборных Европы и Мира на Кубок Лейвера 2026
Выставочный турнир пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября
31 июля 2026, 21:46 | Обновлено 31 июля 2026, 21:47
510
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
С 25 по 27 сентября в Лондоне пройдут поединки выставочного турнира Кубка Лейвера 2026.
Составы сборных Европы и Мира:
- Сборная Европы: Александр Зверев (ATP 2), Карлос Алькарас (ATP 3), Флавио Коболли (ATP 9), Каспер Рууд (ATP 13), Якуб Меншик (ATP 17) и Рафаэль Ходар (ATP 24).
- Сборная Мира: Алекс де Минаур (ATP 6), Бен Шелтон (ATP 8), Тейлор Фритц (ATP 10), Александр Бублик (ATP 11), Лернер Тьен (ATP 16) и Томми Пол (ATP 21).
Тренер сборной Европы – Янник Ноа, сборной Мира – Андре Агасси.
Это будет девятый розыгрыш Кубка Лейвера. В 2025 году в Сан-Франциско, сборная Мира обыграла сборную Европы и завоевала этот трофей в третий раз в своей истории. Счет противостояний 5:3 – в пользу сборной Европы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2026, 10:10 26
Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины
Футбол | 31 июля 2026, 10:40 12
Тренер выделил игрока соперника
Теннис | 31.07.2026, 16:29
Футбол | 30.07.2026, 22:42
Футбол | 31.07.2026, 13:16
Комментарии 0
Популярные новости
30.07.2026, 00:01 6
30.07.2026, 11:36 12
30.07.2026, 23:48 38
30.07.2026, 10:22 5
31.07.2026, 08:15 5
30.07.2026, 22:41 280
30.07.2026, 13:55 24
30.07.2026, 11:13 34