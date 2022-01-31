Пропустил более двух лет. Дель Потро вернется в АТР тур

На следующей неделе знаменитый аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро вернется в АТР тур. Он получил уайлд-кард на домашний турнир АТР 250 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 7 по 13 февраля.

Таким образом, Дель Потро вернется в АТР тур спустя два с половиной года. Он не выступал со времен турнира АТР 500 в Лондоне в июне 2019 года.

После этого 33-летний аргентинец перенес четыре операции на колене. Дель Потро является победителем US Open-2009 и экс-третьей ракеткой мира.