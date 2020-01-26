Дель Потро предстоит еще одна операция на колене

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро снова будет прооперирован на правом колене. Хирургическое вмешательство состоится 27 января в Майами.
Сообщается, что экс-третьей ракетке мира так и не удалось восстановится после операции, которая прошла в Барселоне в июле прошлого года. На данный момент дель Потро не может безболезненно даже подниматься по лестнице, не говоря уже о занятиях теннисом.
Напомним, аргентинец получил травму колена на турнире в Шанхае в 2018 году, после чего в июне 2019 года во время выступления на турнире в Лондоне случился рецидив. В ходе прошлой операции ему удалили фрагмент кости.
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