Дель Потро предстоит еще одна операция на колене

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро снова будет прооперирован на правом колене. Хирургическое вмешательство состоится 27 января в Майами.

Сообщается, что экс-третьей ракетке мира так и не удалось восстановится после операции, которая прошла в Барселоне в июле прошлого года. На данный момент дель Потро не может безболезненно даже подниматься по лестнице, не говоря уже о занятиях теннисом.