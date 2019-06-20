Дель Потро снова ляжет под нож

Команда аргентинского теннисиста Хуана Мартина дель Потро сообщила, что 30-летнему спортсмену потребуется операция на правом колене.

Напомним, вчера дель Потро травмировался в матче первого круга против Дениса Шаповалова, поскользнувшись у сетки. После выигранной встречи аргентинец провел консультацию с доктором, который посоветовал прекратить выступления на турнире.

В прошлом году дель Потро уже травмировал правое колено, из-за которого ему пришлось пропустить около полугода. Тогда операции удалось избежать.