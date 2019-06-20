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Дель Потро снова ляжет под нож

У аргентинского теннисиста вновь проблемы с правым коленом

  • 20.06.2019 16:42
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Дель Потро снова ляжет под нож
© ATP. Хуан Мартин дель Потро
Команда аргентинского теннисиста Хуана Мартина дель Потро сообщила, что 30-летнему спортсмену потребуется операция на правом колене.
 
Напомним, вчера дель Потро травмировался в матче первого круга против Дениса Шаповалова, поскользнувшись у сетки. После выигранной встречи аргентинец провел консультацию с доктором, который посоветовал прекратить выступления на турнире.
 
В прошлом году дель Потро уже травмировал правое колено, из-за которого ему пришлось пропустить около полугода. Тогда операции удалось избежать.
 
В период с 2010 по 2015 годы теннисист перенес четыре операции на запястьях. 
 
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Источник — Twitter

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