Испано-бразильский триллер. Фонсека проиграл испанцу в 1/16 финала Мадрида
Жоау уступил Рафаэлю Ходару в трехсетовом поединке
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 31) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
Фонсека проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Ходару (ATP 42) в трехсетовом триллере за 2 часа и 9 минут – 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.
Это была первая очная встреча 19-летних теннисистов.
Ходар получил wild card от организаторов турнира и уже успел стал сенсацией на домашнем Мастерсе, обыграв восьмую ракетку мира Алекса де Минаура в поединке 1/32 финала.
В лайв-рейтинге ATP испанец занимает 34-ю строчку.
С момента основания турнира (2002 год) Ходар стал лишь вторым молодым теннисистом, который получил wild card и дошел до 1/16 финала на тысячнике в Мадриде после Хуана Мартина дель Потро (2007 год).
В 1/8 финала Рафаэль сыграет с представителем Чехии Витом Копрживой.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Жоау Фонсека [27] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:7 (4:7), 6:4, 1:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
2 - Since the event's inauguration in 2002, Rafael Jodar is now just the second teenage wildcard to reach the R16 at the Madrid Open, after Juan Martin del Potro (2007). Justified.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/vJgWUMdTeZ— OptaAce (@OptaAce) April 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
