  Испано-бразильский триллер. Фонсека проиграл испанцу в 1/16 финала Мадрида
27 апреля 2026, 02:31
Испано-бразильский триллер. Фонсека проиграл испанцу в 1/16 финала Мадрида

Жоау уступил Рафаэлю Ходару в трехсетовом поединке

27 апреля 2026, 02:31 | Обновлено 27 апреля 2026, 02:42
44
0
Испано-бразильский триллер. Фонсека проиграл испанцу в 1/16 финала Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 31) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Фонсека проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Ходару (ATP 42) в трехсетовом триллере за 2 часа и 9 минут – 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.

Это была первая очная встреча 19-летних теннисистов.

Ходар получил wild card от организаторов турнира и уже успел стал сенсацией на домашнем Мастерсе, обыграв восьмую ракетку мира Алекса де Минаура в поединке 1/32 финала.

В лайв-рейтинге ATP испанец занимает 34-ю строчку.

С момента основания турнира (2002 год) Ходар стал лишь вторым молодым теннисистом, который получил wild card и дошел до 1/16 финала на тысячнике в Мадриде после Хуана Мартина дель Потро (2007 год).

В 1/8 финала Рафаэль сыграет с представителем Чехии Витом Копрживой.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Жоау Фонсека [27] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:7 (4:7), 6:4, 1:6

