Неудачный дебют. Ходар разгромно проиграл лаки-лузеру на старте US Open

Испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 13) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде мейджора Ходар разгромно проиграл представителю Китая Бу Юнчаокете (ATP 124) в трех сетах – 2:6, 1:6, 1:6.

Это было первое очное противостояние соперников.

При счете 1:4 в третьем сете поединок был приостановлен из-за дождя и возобновился почти через 2 часа.

Для Ходара это было дебютное выступление на американском мейджоре. Рафаэль становился чемпионом юниорского US Open в 2024 году.

Юнчаокете начал выступления на американском мейджоре с квалификации, где в финале уступил итальянцу Федерико Чине, но попал в основную сетку как лаки-лузер после снятия австралийца Танаси Коккинакиса.

Представитель Китая впервые в карьере выиграл матч на турнире Grand Slam и вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

В 1/32 финала Юнчаокете сыграет либо с Фабианом Марожаном, либо с Майклом Чженом.

US Open 2026. 1/64 финала

Рафаэль Ходар [12] – Бу Юнчаокете [LL] – 2:6, 1:6, 1:6

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