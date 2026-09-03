Неудачный дебют. Ходар разгромно проиграл лаки-лузеру на старте US Open
Испанец потерпел поражение от Бу Юнчаокете в трех сетах в первом раунде мейджора в США
Испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 13) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде мейджора Ходар разгромно проиграл представителю Китая Бу Юнчаокете (ATP 124) в трех сетах – 2:6, 1:6, 1:6.
Это было первое очное противостояние соперников.
При счете 1:4 в третьем сете поединок был приостановлен из-за дождя и возобновился почти через 2 часа.
Для Ходара это было дебютное выступление на американском мейджоре. Рафаэль становился чемпионом юниорского US Open в 2024 году.
Юнчаокете начал выступления на американском мейджоре с квалификации, где в финале уступил итальянцу Федерико Чине, но попал в основную сетку как лаки-лузер после снятия австралийца Танаси Коккинакиса.
Представитель Китая впервые в карьере выиграл матч на турнире Grand Slam и вышел во второй круг Открытого чемпионата США.
В 1/32 финала Юнчаокете сыграет либо с Фабианом Марожаном, либо с Майклом Чженом.
US Open 2026. 1/64 финала
Рафаэль Ходар [12] – Бу Юнчаокете [LL] – 2:6, 1:6, 1:6
Фотогалерея матча
HIS FIRST GRAND SLAM WIN 🙌🇨🇳— Tennis TV (@TennisTV) September 2, 2026
Lucky Loser Yunchaokete Bu puts on a STUNNING display of tennis to dispatch Jodar!#USOpen pic.twitter.com/uYgADxpen3
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