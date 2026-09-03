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US Open
03 сентября 2026, 00:01 | Обновлено 03 сентября 2026, 00:21
115
0

Неудачный дебют. Ходар разгромно проиграл лаки-лузеру на старте US Open

Испанец потерпел поражение от Бу Юнчаокете в трех сетах в первом раунде мейджора в США

03 сентября 2026, 00:01 | Обновлено 03 сентября 2026, 00:21
115
0
Неудачный дебют. Ходар разгромно проиграл лаки-лузеру на старте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Ходар
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Испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 13) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде мейджора Ходар разгромно проиграл представителю Китая Бу Юнчаокете (ATP 124) в трех сетах – 2:6, 1:6, 1:6.

Это было первое очное противостояние соперников.

При счете 1:4 в третьем сете поединок был приостановлен из-за дождя и возобновился почти через 2 часа.

Для Ходара это было дебютное выступление на американском мейджоре. Рафаэль становился чемпионом юниорского US Open в 2024 году.

Юнчаокете начал выступления на американском мейджоре с квалификации, где в финале уступил итальянцу Федерико Чине, но попал в основную сетку как лаки-лузер после снятия австралийца Танаси Коккинакиса.

Представитель Китая впервые в карьере выиграл матч на турнире Grand Slam и вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

В 1/32 финала Юнчаокете сыграет либо с Фабианом Марожаном, либо с Майклом Чженом.

US Open 2026. 1/64 финала

Рафаэль Ходар [12] – Бу Юнчаокете [LL] – 2:6, 1:6, 1:6

Фотогалерея матча

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Рафаэль Ходар Бу Юнчаокете US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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