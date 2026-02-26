Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Циципас никогда не играл на турнирах в Южной Америке, хотя обожает грунт
ATP
26 февраля 2026, 18:13 |
40
0

Циципас никогда не играл на турнирах в Южной Америке, хотя обожает грунт

Стефанос не выступает в той части Земли из-за маленьких призовых

26 февраля 2026, 18:13 |
40
0
Циципас никогда не играл на турнирах в Южной Америке, хотя обожает грунт
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Трехкратный чемпион Мастерса в Монте-Карло на грунте и финалист Ролан Гаррос 2019 года Стефанос Циципас объяснил, почему он никогда не играл в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро или Сантьяго.

«Я никогда не получал хороших предложений поехать туда; когда финансовая разница велика, у тебя действительно нет другого выбора, кроме как придерживаться того, что поддерживает твою карьеру», – сказал грек в интервью CLAY.

Южная Америка никогда не предлагала мне достаточно выгодных условий, чтобы я мог серьезно их рассмотреть. Ближний Восток всегда был гораздо лучше с точки зрения гонораров за участие. Европейский тур также предоставляет серьезные финансовые стимулы. Это имеет большое значение.

В Южной Америке есть та страсть, которую я иногда откладываю в сторону, но когда финансовый разрыв велик, у тебя действительно нет выбора, кроме как пойти на то, что поддерживает твою карьеру. Я бы с удовольствием сыграл там. Посетить Южную Америку всегда было моей мечтой, и я слышал о ней много прекрасного», – добавил Стефанос.

Бывший третий номер мира покинет топ-40 рейтинга ATP впервые с мая 2018 года, не сумев защитить свой титул на турнире ATP 500 в Дубае, который он выиграл в 2025 году. Грек проиграл в первом раунде французу Уго Умберу со счетом 4:6, 5:7.

На заявление Циципаса отреагировал известный журналист Бен Ротенберг:

«Ценю честность Стефаноса Циципаса касательно причины, по которой он не играет в Южной Америке: потому что гонорары за выступления там не могут конкурировать с Европой или Ближним Востоком. Деньги определяют почти все в теннисе».

По теме:
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Прошлогодний чемпион Дубая сразу же вылетел из пятисотника
Агасси вручил кубок Фонсеке. Первый трофей парного розряда в Рио для Жоау
Стефанос Циципас ATP Буэнос-Айрес ATP Рио-де-Жанейро ATP Сантьяго призовые
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25 февраля 2026, 17:44 4
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925

Харьковский клуб заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника Александра Яцыка

Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 26 февраля 2026, 14:15 5
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина уверенно переиграла Катарину в матче второго раунда соревнований в Турции

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26.02.2026, 07:33
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Теннис | 26.02.2026, 13:40
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 53
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем