Циципас никогда не играл на турнирах в Южной Америке, хотя обожает грунт

Трехкратный чемпион Мастерса в Монте-Карло на грунте и финалист Ролан Гаррос 2019 года Стефанос Циципас объяснил, почему он никогда не играл в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро или Сантьяго.

«Я никогда не получал хороших предложений поехать туда; когда финансовая разница велика, у тебя действительно нет другого выбора, кроме как придерживаться того, что поддерживает твою карьеру», – сказал грек в интервью CLAY.

Южная Америка никогда не предлагала мне достаточно выгодных условий, чтобы я мог серьезно их рассмотреть. Ближний Восток всегда был гораздо лучше с точки зрения гонораров за участие. Европейский тур также предоставляет серьезные финансовые стимулы. Это имеет большое значение.

В Южной Америке есть та страсть, которую я иногда откладываю в сторону, но когда финансовый разрыв велик, у тебя действительно нет выбора, кроме как пойти на то, что поддерживает твою карьеру. Я бы с удовольствием сыграл там. Посетить Южную Америку всегда было моей мечтой, и я слышал о ней много прекрасного», – добавил Стефанос.

Бывший третий номер мира покинет топ-40 рейтинга ATP впервые с мая 2018 года, не сумев защитить свой титул на турнире ATP 500 в Дубае, который он выиграл в 2025 году. Грек проиграл в первом раунде французу Уго Умберу со счетом 4:6, 5:7.

На заявление Циципаса отреагировал известный журналист Бен Ротенберг:

«Ценю честность Стефаноса Циципаса касательно причины, по которой он не играет в Южной Америке: потому что гонорары за выступления там не могут конкурировать с Европой или Ближним Востоком. Деньги определяют почти все в теннисе».