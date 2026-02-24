Прошлогодний чемпион Дубая сразу же вылетел из пятисотника
Стефанос Циципас не сумел защитить трофей, проиграв Уго Умберу
Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 30) не сумел защитить трофей и проиграл французу Уго Умберу (ATP 37) на хардовом турнире АТР 500 в Дубае в первом раунде.
В стартовом матче Стефанос уступил в двух сетах 37-й ракетке Умберу за 1 час и 26 минут – 4:6, 5:7.
Грек не сумел реализовать ни один брейк-поинт за матч и допустил 20 непринужденных ошибок.
Стефанос Циципас – прошлогодний обладатель трофея Открытого чемпионата в Дубае. В финальном матче он обыграл Феликса Оже-Альясимма в двух сетах – 6:3, 6:3.
В матче 1/8 финала Умбер встретится или с нейтралом Рублевым (ATP 18), или с соотечественником Валентеном Ройе (ATP 54).
ATP 500 Дубай. Хард, 1/16 финала
Стефанос Циципас (Греция) [30] – Уго Умбер (Франция) [37] – 4:6, 5:7
Defending champ is out 👀— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026
Ugo Humbert puts in a clinical display to defeat Tsitsipas 6-4 7-5 and move through in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/ZYT51DdZY6
