ATP
24 февраля 2026, 19:21 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:22
Прошлогодний чемпион Дубая сразу же вылетел из пятисотника

Стефанос Циципас не сумел защитить трофей, проиграв Уго Умберу

Прошлогодний чемпион Дубая сразу же вылетел из пятисотника
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 30) не сумел защитить трофей и проиграл французу Уго Умберу (ATP 37) на хардовом турнире АТР 500 в Дубае в первом раунде.

В стартовом матче Стефанос уступил в двух сетах 37-й ракетке Умберу за 1 час и 26 минут – 4:6, 5:7.

Грек не сумел реализовать ни один брейк-поинт за матч и допустил 20 непринужденных ошибок.

Стефанос Циципас – прошлогодний обладатель трофея Открытого чемпионата в Дубае. В финальном матче он обыграл Феликса Оже-Альясимма в двух сетах – 6:3, 6:3.

В матче 1/8 финала Умбер встретится или с нейтралом Рублевым (ATP 18), или с соотечественником Валентеном Ройе (ATP 54).

ATP 500 Дубай. Хард, 1/16 финала

Стефанос Циципас (Греция) [30] – Уго Умбер (Франция) [37] – 4:6, 5:7

По теме:
Отыграл три сетбола. Дрейпер в Дубае вернулся в Тур после травмы руки
ВИДЕО. Федерер посетил матч Вавринки. Как Стэн стартовал на турнире в Дубае
ATP 500 Дубай. Превзойдет ли Феликс свой результат? Жребий турнира в ОАЭ
ATP Дубай Стефанос Циципас Уго Умбер
