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Украина. Первая лига
03 декабря 2024, 17:59 |
103
0

КДК УАФ вынес решение по двум неявкам Мариуполя на календарные матчи

Клуб избежал дисквалификации, но проблемы остаются

03 декабря 2024, 17:59 |
103
0
КДК УАФ вынес решение по двум неявкам Мариуполя на календарные матчи
ФСК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua сегодня состоялось заседание КДК УАФ, на котором, в частности, рассматривались две неявки перволигового ФСК «Мариуполь» на календарные матчи.

По информации нашего источника «горожанам» было засчитано поражение – 0:3 в поединке с ФК «ЮКСА», но оно не приравнено к неявке, поскольку ФСК «Мариуполь» прибыл в Киев, находился на футбольном поле до стартового свистка арбитра.
А вот не выезд на поединок с «Кремнем» уже подлежит под штрафные санкции: поражение и в случае еще одной неявки команда будет дисквалифицирована.

ФСК «Мариуполь» удержался на плаву и сохранил «прописку» в ПФЛ, однако проблемы остаются, ведь средств и в дальнейшем нет. Теперь все будет зависеть от того найдет ли клубное руководство в ближайшее время нового инвестора.

Сейчас ФСК «Мариуполь» финишировал шестым в группе «Б», набрав 18 очков и весной будет соревноваться в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее мы сообщали, что украинский футболист Ростислав Русин объяснил, почему не продлил контракт с донецким «Шахтером» и перешел в «Мариуполь».

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Мариуполь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины КДК УАФ ЮКСА Тарасовка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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