КДК УАФ вынес решение по двум неявкам Мариуполя на календарные матчи
Клуб избежал дисквалификации, но проблемы остаются
Как стало известно Sport.ua сегодня состоялось заседание КДК УАФ, на котором, в частности, рассматривались две неявки перволигового ФСК «Мариуполь» на календарные матчи.
По информации нашего источника «горожанам» было засчитано поражение – 0:3 в поединке с ФК «ЮКСА», но оно не приравнено к неявке, поскольку ФСК «Мариуполь» прибыл в Киев, находился на футбольном поле до стартового свистка арбитра.
А вот не выезд на поединок с «Кремнем» уже подлежит под штрафные санкции: поражение и в случае еще одной неявки команда будет дисквалифицирована.
ФСК «Мариуполь» удержался на плаву и сохранил «прописку» в ПФЛ, однако проблемы остаются, ведь средств и в дальнейшем нет. Теперь все будет зависеть от того найдет ли клубное руководство в ближайшее время нового инвестора.
Сейчас ФСК «Мариуполь» финишировал шестым в группе «Б», набрав 18 очков и весной будет соревноваться в группе «Выбывание» Первой лиги.
Ранее мы сообщали, что украинский футболист Ростислав Русин объяснил, почему не продлил контракт с донецким «Шахтером» и перешел в «Мариуполь».
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