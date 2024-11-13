«Единственный путь – Мариуполь». Русин объяснил, почему ушел из Шахтера
Ростислав не хотел, чтобы клуб принимал решение за него
Известный украинский футболист Ростислав Русин объяснил, почему не продлил контракт с донецким «Шахтером»:
«Не подписывал новый контракт, потому что у меня был один путь – ФК «Мариуполь». И это решали без учета мнения самого игрока. Хочешь или нет – должен ехать, потому что так сказал клуб.
А я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают, что делать и куда ехать. Когда тобой управляют, то трудно. Потому что тебя могут запихнуть в команду, а ты там даже тренеру не нужен или наоборот – скажут, чтобы ты там постоянно играл. Разные бывают ситуации».
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