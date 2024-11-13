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  4. «Единственный путь – Мариуполь». Русин объяснил, почему ушел из Шахтера
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 11:23 |
558
1

«Единственный путь – Мариуполь». Русин объяснил, почему ушел из Шахтера

Ростислав не хотел, чтобы клуб принимал решение за него

13 ноября 2024, 11:23 |
558
1
«Единственный путь – Мариуполь». Русин объяснил, почему ушел из Шахтера
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Известный украинский футболист Ростислав Русин объяснил, почему не продлил контракт с донецким «Шахтером»:

«Не подписывал новый контракт, потому что у меня был один путь – ФК «Мариуполь». И это решали без учета мнения самого игрока. Хочешь или нет – должен ехать, потому что так сказал клуб.

А я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают, что делать и куда ехать. Когда тобой управляют, то трудно. Потому что тебя могут запихнуть в команду, а ты там даже тренеру не нужен или наоборот – скажут, чтобы ты там постоянно играл. Разные бывают ситуации».

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Ростислав Русин Шахтер Донецк Мариуполь Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Falko
Кому відомий цей "відомий український футболіст"? Я, от, не такий просунутий знавець, як Дмитро Вербинський, мені з усіх футбольних Русиних відомий тільки Назар.
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