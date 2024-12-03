Травма Цыганкова, провал Забарного и Довбик без голов

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко вышел на замену

«Арсенал» в гостях разгромил «Вест Хэм» – 5:2.

Судьба поединка определилась в первом тайме, когда команды забили все свои голы. Второй тайм уже был формальностью.

Александр Зинченко появился на поле на 56-й минуте, когда уже все было понятно. Украинский легионер провел неплохой поединок. Одним из первых касаний Александр мог записать себе в актив ассист. Но удар Мартина Эдегора из-за пределов штрафной смог парировать Лукаш Фабиански.

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Зинченко очень хорошо смотрелся в работе с мячом. Помогал в плане контроля, выхода из-под прессинга и продвижения мяча вперед.

«Арсенал» поднялся на 2-е место, имея в активе 25 очков.

Ярмолюк имел два шанса забить

«Брентфорд» разгромил дома «Лестер» – 4:1.

Первая половина игры была результативной – 3:1. После перерыва «пчелы» забили еще один гол.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 70-й минуте встречи. Украинский полузащитник может записать себе в актив удачный выход на поле.

Новичок сборной Украины был активным, создавал давление на соперника. Даже несколько раз врывался на ударные позиции. В первом случае Егор выходил один на один с вратарем «Лестера», но украинскому легионеру не хватило скорости, и его догнал защитник гостей.

Во втором случае Ярмолюк мог пробивать с острого угла с нескольких метров, но Егор решил сделать прострельную передачу, которая оказалась неудачной.

«Брентфорд» в турнирной таблице занимает 8-е место, имея в активе 20 очков.

Две голевые ошибки Забарного

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«Борнмут» в гостях победил «Вулверхэмптон» – 4:2.

«Вишни» в первом тайме сделали серьезную заявку на победу – 3:1, а после перерыва команды обменялись забитыми голами.

Илья Забарный провел в составе гостей полный поединок. Украинский центральный защитник провел слабую игру.

На старте поединка ошибка Забарного привела к голу. Нельсон Семеду сделал навесную передачу. Йорген Ларсен выиграл у Ильи верховую борьбу и спокойно отправил мяч в ворота «вишен». Забарный проиграл позицию норвежскому нападающему.

Во втором тайме Забарный привез второй гол. Илья не сумел создать офсайдную линию и дал много свободы тому же Ларсену. Норвежец оказался один напротив ворот Кепы Аррисабалаги и без проблем обыграл испанского вратаря.

«Борнмут» на 13-м месте с 18-ю очками.

Слабый матч Миколенко

«Эвертон» в гостях разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» - 0:4.

«Красные дьяволы» в первом тайме сняли все вопросы о победителе матча, забив трижды. После перерыва хозяева забили еще один мяч.

Виталий Миколенко провел полный матч в составе «ирисок». Защитник сборной Украины не может занести себе в актив матч на «Олд Траффорд».

В первом пропущенном голе прямой вины Миколенко нет. Виталий пытался заблокировать удар Маркуса Рашфорда, но украинский легионер не должен играть на подборе после подачи углового. Он просто физически не успел к линии штрафной площади.

В случае с третьим голом Амад Диалло очень легко дал пас Миколенко за спину. Маркус Рашфорд с близкого расстояния переиграл вратаря «Эвертона».

Четвертый гол – Миколенко отдал не очень сильную передачу на Джеймса Тарковски, что привело к потере и быстрой атаке, завершившейся выходом на ворота Джошуа Зиркзе.

Виталий явно не справлялся с быстрым и техничным Диалло на своем фланге.

В турнирной таблице «Эвертон» находится на 15-м месте с 11-ю очками.

Довбик не забивает 7-й матч подряд

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«Рома» дома уступила «Аталанте» – 0:2.

Оба гола «бергамаски» забили во втором тайме.

Артем Довбик вышел в старте и отыграл 61 минуту и ​​был заменен на Эльдора Шомуродова. Украинский нападающий провел слабый поединок.

В начале матча Довбик упал в борьбе с защитником гостей в чужой штрафной. Арбитр указал на фол со стороны украинского нападающего.

Под конец первого тайма Артем выходил на ворота «Аталанты» под острым углом, но не смог убежать от защитников соперника.

В начале второго тайма украинский форвард обыгрался в стеночку с Пауло Дибалой и имел отличный шанс забить. Артем поставил корпус защитнику и отдал пас на Дибалу, а тот пасом в ответ вывел Довбика один на один с голкипером. Но нападающего подвела техника: Артем не смог овладеть мячом и пробить с удобной позиции.

Довбик выглядел уставшим после матча Лиги Европы против «Тоттенхэма». Украинский нападающий не забивает уже в 7-м матче Серии А.

«Рома» находится на 15-м месте, имея в активе 13 очков.

Цыганков вне заявки

«Жирона» поделила очки в матче с «Вильярреалом» - 2:2. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев из-за повреждения.

«Байер» одолел в гостях «Унион» - 2:1. Артем Степанов не дебютировал в Бундеслиге. Украинский нападающий просидел весь матч на скамейке запасных.

«Дженоа» одержал первую победу под руководством Патрика Виейра. «Грифоны» в гостях одолели «Удинезе». Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.

У «Реала» не было никаких проблем с «Хетафе» – 2:0. Андрей Лунин уступил место в воротах мадридцев Тибо Куртуа.