«Это немного сложно». Коуч сборной Италии оценил перспективы Довбика в Роме

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Я немного изучил его, когда Италия играла в квалификации на Евро-2024 [против Украины]. Мы обнаружили, что Довбик очень сильный футболист как технически, так и с точки зрения характера. Когда такие игроки приезжают играть в Италию, у них у всех возникают трудности, и все они говорят одно и то же: что с точки зрения чтения игры и футбола, адаптации, это немного сложно. Надо дать ему немного больше времени, хотя мне кажется, что он чувствительный, хороший и добрый парень», – сказал Спаллетти.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» 18 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист. Ранее тренер «Ромы» рассказал, почему рано заменил Довбика в последнем матче.