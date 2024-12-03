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  4. «Это немного сложно». Коуч сборной Италии оценил перспективы Довбика в Роме
Италия
03 декабря 2024, 19:47 |
1168
2

«Это немного сложно». Коуч сборной Италии оценил перспективы Довбика в Роме

Лучано Спаллетти высказался об украинском форварде

03 декабря 2024, 19:47 |
1168
2
«Это немного сложно». Коуч сборной Италии оценил перспективы Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Я немного изучил его, когда Италия играла в квалификации на Евро-2024 [против Украины]. Мы обнаружили, что Довбик очень сильный футболист как технически, так и с точки зрения характера. Когда такие игроки приезжают играть в Италию, у них у всех возникают трудности, и все они говорят одно и то же: что с точки зрения чтения игры и футбола, адаптации, это немного сложно. Надо дать ему немного больше времени, хотя мне кажется, что он чувствительный, хороший и добрый парень», – сказал Спаллетти.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» 18 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист. Ранее тренер «Ромы» рассказал, почему рано заменил Довбика в последнем матче.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 2
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BATI-GOOOOOL
Грає команда погано а вони все в Довбику шукають що не так.Клоуни.
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Saar
Вірно.
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