Раньери объяснил, почему Довбик мало отыграл против Аталанты и не забил гол

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдора Шомуродова.

Наставник хозяев Клаудио Раньери высказался об игре Довбика в этом матче.

«С Довбиком у нас также была возможность взять на себя инициативу. Просто «Аталанта» борется за Скудетто, они готовы. Мы – нет. Всё просто.

Сейчас приближается декабрь, и мы играем каждые 4 дня, легких игр не бывает.

Довбик полноценно не тренировался, он поехал в сборную, но не играл в старте, потому что у него были некоторые проблемы, вчера он сказал мне, что не знает, сможет ли играть, но он провел великолепный матч», – сказал Раньери.