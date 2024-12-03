Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем

ТаТоТаке сообщает, что клуб Украинской Премьер-лиги может быть продан зимой из-за финансовых проблем. Речь идет об одесском «Черноморце».

Команда имеет серьезные финансовые трудности и долги перед футболистами. Игроки только недавно получили зарплату за сентябрь. Изменить ситуацию может продажа «Черноморца» и смена владельцев.

По данным источника, новым владельцем команды не станет компания «Allrise Capital Inc», которая владеет стадионом «Черноморец» и руководит женской командой «SeaSters».

Потенциальным покупателем является компания, которая связана с игорным бизнесом и имеет огромный департамент в Украине. Главным финансовым условием для покупателей является погашение всех долгов и выплата 5 млн долларов за покупку клуба.