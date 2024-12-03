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  4. Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 10:22 |
1816
4

Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем

Источники сообщают, что «Черноморец» может сменить владельца

03 декабря 2024, 10:22 |
1816
4
Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем
УПЛ. Александрия – Черноморец

ТаТоТаке сообщает, что клуб Украинской Премьер-лиги может быть продан зимой из-за финансовых проблем. Речь идет об одесском «Черноморце».

Команда имеет серьезные финансовые трудности и долги перед футболистами. Игроки только недавно получили зарплату за сентябрь. Изменить ситуацию может продажа «Черноморца» и смена владельцев.

По данным источника, новым владельцем команды не станет компания «Allrise Capital Inc», которая владеет стадионом «Черноморец» и руководит женской командой «SeaSters».

Потенциальным покупателем является компания, которая связана с игорным бизнесом и имеет огромный департамент в Украине. Главным финансовым условием для покупателей является погашение всех долгов и выплата 5 млн долларов за покупку клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Сергей Викторович
Шо, опять ??? 
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+2
Liverpool-FС
париматч
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+1
sasha_d99
Когда продал Климов была надежда на возрождения великого клуба, но она так и не оправдалась! Будем надеятся на нового хозяина так как при нынешнем Черноморец только мучается
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+1
Liverpool-FС
ggbet відпадає, бо вони титульні спонсори Зорі, залишається малбет з британською пропискою, або фавбет 
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0
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