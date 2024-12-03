Пахтакор Шацких не смог переиграть бывший клуб Реброва в ЛЧ Азии

3 декабря в матче 6-го тура Лиги чемпионов Азии узбекистанский «Пахтакор» не смог обыграть «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов.

Хозяева поля быстро открыли счёт. На 6-й минуте отличился Отабек Журакузиев. Однако на этом атаки «Пахтакора» завершились.

Во втором тайме гости сравняли счёт: на 49-й минуте за «Аль-Айн» забил Суфьян Рахими. На 52-й минуте команда из ОАЭ осталась в меньшинстве — за грубую игру был удалён Яхья Надер.

«Пахтакор» не смог воспользоваться численным преимуществом. Более того, подопечные Максима Шацких могли пропустить ещё один гол.

Узбекистанский «Пахтакор» тренирует легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких, который за 10 сезонов в украинском клубе провёл 214 матчей и забил 97 мячей.

«Аль-Айн» также имеет украинский след в своей истории. С 2021 по 2023 годы команду возглавлял Сергей Ребров, нынешний главный тренер сборной Украины. Кроме того, один сезон за клуб выступал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Лига чемпионов Азии. 6-й тур. 3 декабря

Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:1

Голы: Журакузиев, 6 – Рахими, 49

Удаление: Надер, 55