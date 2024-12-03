Грилиш не забивает в Английской Премьер-лиге 351 день подряд

1 декабря в 13-м туре чемпионата Англии на «Энфилде» состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев». Голами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.

В этом матче Джек Грилиш вышел на поле на 79-й минуте, не совершив ни одного результативного действия. Интересно отметить, что Грилиш не забивает в АПЛ уже 351 день подряд, хотя в этом сезоне английский вингер сыграл за «горожан» 9 матчей лиги. Последний раз Джек забивал в чемпионате в матче прошлого сезона против «Кристал Пэлес» (16.12.23), который состоялся на «Этихаде».

Напомним, что Джек Грилиш перебрался в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году за 100 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.