Грилиш не забивает в Английской Премьер-лиге 351 день подряд
Английский вингер в последний раз отметился забитым мячом в АПЛ в матче против «Кристал Пэлас»
1 декабря в 13-м туре чемпионата Англии на «Энфилде» состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев». Голами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.
В этом матче Джек Грилиш вышел на поле на 79-й минуте, не совершив ни одного результативного действия. Интересно отметить, что Грилиш не забивает в АПЛ уже 351 день подряд, хотя в этом сезоне английский вингер сыграл за «горожан» 9 матчей лиги. Последний раз Джек забивал в чемпионате в матче прошлого сезона против «Кристал Пэлес» (16.12.23), который состоялся на «Этихаде».
Напомним, что Джек Грилиш перебрался в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году за 100 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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