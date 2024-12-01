Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0. Центральный матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 13-го тура АПЛ
1 декабря в 18:00 прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0).
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Команды встретились в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
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На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.
На 78-й минуте Мохамед Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити (2:0).
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (34 очка), Арсенал, Челси (по 25), Брайтон, Ман Сити (по 23).
АПЛ. 13-й тур, 1 декабря
Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0
Голы: Гакпо, 12, Салах, 78 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин
События матча
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