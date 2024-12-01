1 декабря в 18:00 прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.

На 78-й минуте Мохамед Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити (2:0).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (34 очка), Арсенал, Челси (по 25), Брайтон, Ман Сити (по 23).

АПЛ. 13-й тур, 1 декабря

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Гакпо, 12, Салах, 78 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин