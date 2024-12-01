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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.12.2024 18:00 – FT 2 : 0
Манчестер Сити
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Англия
01 декабря 2024, 20:35 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:36
3851
0

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0. Центральный матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 13-го тура АПЛ

01 декабря 2024, 20:35 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:36
3851
0
Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0. Центральный матч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 18:00 прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.

На 78-й минуте Мохамед Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити (2:0).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (34 очка), Арсенал, Челси (по 25), Брайтон, Ман Сити (по 23).

АПЛ. 13-й тур, 1 декабря

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Гакпо, 12, Салах, 78 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити видео голов и обзор Коди Гакпо Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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