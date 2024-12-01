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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.12.2024 18:00 – FT 2 : 0
Манчестер Сити
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Англия
01 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:56
2791
15

Замашка на чемпионство. Ливерпуль не оставил шансов Манчестер Сити

Команду Слота не могут остановить конкуренты на пути к победе в АПЛ

01 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:56
2791
15
Замашка на чемпионство. Ливерпуль не оставил шансов Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной уик-энд европейского футбола завершался чрезвычайно громким противостоянием в Англии, где действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», находится в сумасшедшем кризисе и оставался без побед в шести предыдущих матчах во всех турнирах. И хуже всего при таком развитии событий для команды Хосепа Гвардиолы было то, что ей в рамках тринадцатого тура национального первенства надо было приехать в гости на «Энфилд».

Да, в гости к тому самому «Ливерпулю», который возглавил нидерландский специалист Арне Слот прошлым летом, и никто не верил сначала, что эта новая страница истории может начаться настолько мощно, что сразу затмит даже самые успешные старты кампании во главе с Юргеном Клоппом. А оно получается так, что «красные» лишь однажды уступили за это время, и именно на домашней арене, в матче против «Ноттингем Форест», но настоящим прямым конкурентам «Ливерпуль» проигрывать не собирался.

И «Манчестер Сити» это почувствовал сразу. Потому что настолько резкого старта от хозяев поля в ответственной игре не ожидал никто. Штрафная площадка хозяев была окружена мгновенно и как только игрок «горожан» получал мяч, то его атаковала сразу группа футболистов. Работать под таким давлением коллектив Гвардиолы не умеет, поэтому он просто развалился.

Это еще повезло, что количество голевых моментов у гостей не превратилось в существенное преимущество по счету, хотя он и был все же открыт усилиями Трента, Салаха и Гакпо в молниеносной контратаке. После этого команда Слота тактически выдержала некоторое время без собственных атак, но если соперники ничего не создали в этот момент, то и не на что было им надеяться.

Отдельная сторона проблемы «Сити» в этой игре – игра во время стандартов, потому что чуть ли не каждый угловой завершался ударом головой от ван Дейка, которые лишь чудом не попадали в цель, и на штрафных «Ливерпуль» тоже был более убедительным, хотя соперники пытались как можно меньше фолить. Но не получалось, потому что как-то эти контратаки было нужно останавливать.

Хотя в итоге гости все равно привезли гол в свои ворота посреди второго тайма, когда Диас обыграл Уокера перед штрафной и пробросил мимо Ортеги, а тот его сбил. Пенальти привычным образом дали пробить Салаху, и тот в очередной раз подтвердил свой статус самого большого обидчика Гвардиолы среди футболистов. А «красные» тем временем подтвердили свои амбиции на чемпионство, потому что конкурентов пока незаметно на горизонте.

В следующие выходные «Ливерпуль» будет играть в гостях против «Ньюкасла», а «Манчестер Сити» дома будет играть с «Ноттингем Форест».

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 2:0

Голы: Гакпо, 12, Салах, 78 (пен.)

Предупреждения: Гравенберх, 36 – Нунес, 25, Фоден, 32, Аканджи, 45+1

«Ливерпуль»: Келлегер – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Кванса, 73) – Мак Аллистер, Гравенберх – Диас, Собослаи, Салах (Джонс, 84) – Гакпо (Нуньес, 72).

«Манчестер Сити»: Ортега – Аке, Аканджи, Диаш, Уокер – Гюндоган (Савио, 58), Льюис (Де Брюйне, 79) – Нунес (Доку, 57), Фоден (Грилиш, 79), Силва – Холанд.

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 18 (7) – 8 (2)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 4 – 3.

ЛИВЕРПУЛЬ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Harun Bakircioğlu
Ливерпуль стронг! Стадион спел песню "Тебя уволят утром", кто мог представить, что эту классику, которую пели для Лэмпарда и тен Хага, будут петь Гвардиоле.
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+6
luceorius
 Найжорстокіша криза в тренерській кар'єрі Гвардіоли, команда має загнаний вигляд, втратила впевненість у власних силах і, не зважаючи на запевняння Гвардіоли, що все буде виправлено, реальних ознак покращення гри та результатів не спостерігається. А третина чемпіонату вже позаду.
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+3
serhiy
А нєфік було всі поразки на Зінченка спихати ! Карма прийшла !!! Пороблено !
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+2
Liverpool-FС
Маю надію що Ліверпуль стане чемпіоном АПЛ, може ще візьме ЛЧ, там вони теж на перший сходинці
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Olex
В двадцятому році більше за все пандемія мене особисто перелякала тим, що Ліверпуль знову не стане чемпіоном. І там також Сіті якось дуже швидко втратив усі шанси, але після цього відповів серією з чотирьох титулів поспіль. Таких тренерів як Пеп не звільнюють. 
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+2
Maxcrimea10
З такою грою МС в четвiрку не попасти в цьому сезонi. Лiверпуль з вiрогiднiстю 70% вже чемпiон, i справа не у 9 балах запасу. Глибина складу, тактична варiативнiсть, настрiй, Салах у потужнiй формi
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+2
SanYa_TheBest
Stay humble! Yeah!
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+2
Игорь
Там сити шо, на одном Родри выезжал походу? 😂
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+1
OKs100
Гвардиолу пора увольнять, никакой он тренер. 
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+1
MaximusOne
Pepe come to Shakhtar)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Kono86ukr
А МС вийде гуляти 🤣 ? Молодці Мерсисайдці.. 🍻🤩
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0
zzg77
При Клоппе защита у Ливера была хуже! После 13 игр +9 очков!!! ЧЕМПИОНЫ!!!
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-3
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