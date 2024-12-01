В воскресенье, 1-го грудня, состоится поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:00.

Команда Хосепа Гвардиолы шесть матчей подряд во всех турнирах не побеждает, при этом проиграв пять из них, а из них три – в чемпионате. Поэтому дела в «золотой гонке» у действующего чемпиона действительно плохи. А у коллектива Арне Слота, наоборот, очень хороши. Победа в очной дуэли даст «красным» возможность не просто нарастить и без того существенный отрыв, а и замахнуться на досрочное «зимнее чемпионство». А там и до полноценного рукой подать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.