Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.12.2024 18:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2024, 04:06 |
23
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги

01 декабря 2024, 04:06 |
23
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1-го грудня, состоится поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:00.

Команда Хосепа Гвардиолы шесть матчей подряд во всех турнирах не побеждает, при этом проиграв пять из них, а из них три – в чемпионате. Поэтому дела в «золотой гонке» у действующего чемпиона действительно плохи. А у коллектива Арне Слота, наоборот, очень хороши. Победа в очной дуэли даст «красным» возможность не просто нарастить и без того существенный отрыв, а и замахнуться на досрочное «зимнее чемпионство». А там и до полноценного рукой подать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
1 декабря 2024 -
18:00
Манчестер Сити
Победа Ливерпуля 2.08 Сделать ставку
По теме:
Кристал Пэлас - Ньюкасл - 1:1. Автогол сорокам не помог. Видео голов
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ни одной карточки за карьеру. Известный футболист отпраздновал день рождени
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Футбол | 30 ноября 2024, 08:59 11
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона

Клуб временно возглавит Сантьяго Солари

На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом
Футбол | 01 декабря 2024, 03:35 0
На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом
На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом

Украинский форвард в заявку попал, но на поле не выходил

Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Футбол | 30.11.2024, 20:06
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 30.11.2024, 09:45
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Успех Фонсеки. Мората и Рейндерс принесли победу Милану в Серии А
Футбол | 30.11.2024, 21:19
Успех Фонсеки. Мората и Рейндерс принесли победу Милану в Серии А
Успех Фонсеки. Мората и Рейндерс принесли победу Милану в Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
29.11.2024, 12:56 1
Футбол
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 4
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем