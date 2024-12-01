1 декабря на «Энфилде» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда вместе с болельщиками чуть менее года назад была огорошена шокирующей новостью о том, что Клопп решил уйти. Впрочем, немец все сделал вместе с руководством максимально правильно. Красные с ним поднялись на третье место в АПЛ и выиграли в Кубке Лиги. Параллельно тщательно выбирали преемника для Юргена, в итоге переманив из Фейеноорда Слота. Арне начал максимально успешно. Да, была явная осечка, в виде поражения от Ноттингем Форест. Но в остальных поединках был стопроцентный результат, во всех турнирах, и только Арсенал смел оформить дома с красными 2:2. Могли потерять неожиданно очки с Саутгемптоном, но все же обыграли аутсайдера 3:2. А на этой неделе был серьезнейший тест, в виде противостояния мадридскому Реалу. И там справились очень хорошо, оформив солидные 2:0.

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Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне упустил и Лигу чемпионов, и кубок Англии - в последнем ухитрились проиграть в финале, и кому - Юнайтед! Но все же горожане сохранили доминирование на внутренней арене, снова выиграв АПЛ. Летом довольно неожиданно ограничились подписанием Савио и возвращением бесплатно Гюндогана. Это при том, что ушел не только Канселу и куча не нужных резервистов, но и Альвареса. А потом, осенью, надолго вылетел Родри, что вскоре получит Золотой Мяч. Возможно, это и сказалось в октябре-ноябре, конда подопечные Пепа Гвардиолы, после солидного старта, выдали по-настоящему черный отрезок, с вылетом от Тоттенхэма в Кубке Лиги, поражениями Борнмуту и Брайтону в АПЛ и разгромом 1:4 от лиссабонского Спортинга в Лиге чемпионов. Снова сыграв со шпорами в субботу, опозорились еще больше, ничем не ответив на 4 гола соперника. Казалось, с Фейеноордом серия прервется. Голландцам и не проиграли, но, ведя 3:0, ограничились ничьей - не факт, что такое не хуже.

Статистика личных встреч

Горожане не проигрывают вот уже четырежды кряду. Но после пары побед было две ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят совсем крест на гостях. Но, кажется, мерсисайдцы сумеют обыграть и их (коэффициент - 2,08).