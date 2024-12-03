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  4. В Ман Сити раздумают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Англия
03 декабря 2024, 18:40 |
2457
4

В Ман Сити раздумают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит

Уже в ближайшее время «горожане» могут принять радикальное решение

03 декабря 2024, 18:40 |
2457
4
В Ман Сити раздумают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Звездный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть английский клуб.

По информации Fichajes, в Манчестере уже ходят разговоры об увольнении Гвардиолы. Команда не знает вкуса побед уже семь матчей и ситуация на улучшение не идет. В руководстве «горожан» определились с тремя тренерами, которые могут заменить Гвардиолу – это экс-тренер «Барселоны» Хави, бывший наставник Бундестим Йоахим Лев и итальянец Массимилиано Аллегри.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. До «горожан» Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

Ранее «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с Гвардиолой.

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Йоахим Лёв Массимилиано Аллегри Хави назначение тренера отставка Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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OKs100
Давно пора. Гвардиола уже не тот. Ему пора пойти по стопам Зидана. 
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0
Harun Bakircioğlu
"По информации Fichajes"
Беллетристика от издания с нулевой репутацией
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0
Ukraine
Гвардіола явно не фізрук щоб іти в ДК, а вишуканий тактик.
Олександрія, Полісся, Шахтар - гарні претенденти якщо мова про перспективу розвитку.
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0
zhyr
2-3-м заплатять відступні і будуть його назад кликати))
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0
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