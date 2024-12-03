В Ман Сити раздумают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит

Звездный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть английский клуб.

По информации Fichajes, в Манчестере уже ходят разговоры об увольнении Гвардиолы. Команда не знает вкуса побед уже семь матчей и ситуация на улучшение не идет. В руководстве «горожан» определились с тремя тренерами, которые могут заменить Гвардиолу – это экс-тренер «Барселоны» Хави, бывший наставник Бундестим Йоахим Лев и итальянец Массимилиано Аллегри.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. До «горожан» Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

Ранее «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с Гвардиолой.