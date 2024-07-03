Уимблдон03 июля 2024, 18:59 | Обновлено 03 июля 2024, 19:00
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ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне-2024 стартовала
Элина провела непростой матч с теннисисткой из Польши
03 июля 2024, 18:59 | Обновлено 03 июля 2024, 19:00
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Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разраде.
В матче первого раунда 21-я сеяная украинка переиграла Магду Линетт из Польши – 7:5, 6:7(9), 6:3.
Отметим, что Свитолина в десятый раз стартовала в основе Уимблдоне, добыв седьмую победу в матчах первого раунда.
В следующем раунде украинка сыграет с немкой Юле Нимайер.
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