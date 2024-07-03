ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне-2024 стартовала

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разраде.

В матче первого раунда 21-я сеяная украинка переиграла Магду Линетт из Польши – 7:5, 6:7(9), 6:3.

Отметим, что Свитолина в десятый раз стартовала в основе Уимблдоне, добыв седьмую победу в матчах первого раунда.

В следующем раунде украинка сыграет с немкой Юле Нимайер.