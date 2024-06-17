17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.