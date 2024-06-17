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  4. Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:50 |
23012
9

Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 16:50 |
23012
9
Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 9
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Василий Гредюшкин
Як  задовбав  цей  колективний    Лобановський  !!??Коли буде  тренер  не  з його  ідеями  .??Блохін  Михайличенко   Сабо   Шевченко  Ребров  і т д  а результат  )ПОПЕРЕК  ПОЛЯ І ВОРОТАРЮ  .  Черговий програш І  це ж  тільки Румунія   .  А  в них  гострота  .2-3  паси і гол.
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+4
Олександр Науменко
Труслива гра без креативу, жодного удару в створ.
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+2
514839
Малиновского вместо Шапаренко. А очередной физрук у руля сборной выпустит Ярмоленко...
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+1
514839
И ни одной замены. Реброва все устраивает.
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0
Макс Максов
В другому теж Лунін не винуватий?
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0
Bulba_sumkin
Ебаааааттьььь!!! Ниче, Бельгию ебнем и выйдем из групы) 
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0
Анатолий Бабич
Дуже слабкий перший тайм!!! Будемо сподіватися та вірити у наших хлопців!
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vruthiy-112
Вірю,  що все буде добре,  але на душі чомусь так тяжко...!!!
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