Чемпионат Европы17 июня 2024, 16:50 |
23012
9
Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024
17 июня 2024, 16:50 |
23012
9
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.
Румыния – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.
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Комментарии 9
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Як задовбав цей колективний Лобановський !!??Коли буде тренер не з його ідеями .??Блохін Михайличенко Сабо Шевченко Ребров і т д а результат )ПОПЕРЕК ПОЛЯ І ВОРОТАРЮ . Черговий програш І це ж тільки Румунія . А в них гострота .2-3 паси і гол.
Труслива гра без креативу, жодного удару в створ.
Малиновского вместо Шапаренко. А очередной физрук у руля сборной выпустит Ярмоленко...
И ни одной замены. Реброва все устраивает.
В другому теж Лунін не винуватий?
Ебаааааттьььь!!! Ниче, Бельгию ебнем и выйдем из групы)
Дуже слабкий перший тайм!!! Будемо сподіватися та вірити у наших хлопців!
Вірю, що все буде добре, але на душі чомусь так тяжко...!!!
Хто дивиться на го,го,го,тот лапух!
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