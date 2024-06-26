Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо будет играть матчи квалификации ЛЧ в Люблине
Лига чемпионов
26 июня 2024, 13:46 |
833
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо будет играть матчи квалификации ЛЧ в Люблине

В следующем сезоне киевляне будут принимать соперников на стадионе «Арена Люблин»

26 июня 2024, 13:46 |
833
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо будет играть матчи квалификации ЛЧ в Люблине
ФК Динамо Киев

Домашней ареной для квалификационных матчей «Динамо» в сезоне 2024/25 будет «Арена Люблин» в польском городе Люблин.

Стадион соответствует условиям УЕФА для проведения международных матчей и имеет вмещает 15,500 зрителей. Строительство стадиона началось в 2012 году, а в 2014 году арена была открыта. Он является домашней ареной для местного футбольного клуба «Мотор».

Отметим, что столичный клуб начнет новый еврокубковый сезон со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч на этом стадионе «Динамо» сыграет 23 или 24 июля, когда примет сербский «Партизан» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, что из-за российского военного вторжения в Украину действует запрет от УЕФА на проведение домашних матчей украинских команд в еврокубках в нашей стране.

Отметим, что выездной матч с «Партизаном» состоится без болельщиков.

По теме:
«История повторяется». Игрок Днепра-1 – о возможном исчезновении клуба
Вингер Металлиста 1925 останется в УПЛ
ВИДЕО. Винисиус Тобиас вернулся. Тренировки Шахтера в зале и на поле
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Люблин Украинская Премьер-лига выбор редакции Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 09:40 73
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024

«Хочется чуда и немножко вина»

Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26 июня 2024, 07:15 7
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Все ждут ничью, но не все так однозначно

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26.06.2024, 11:34
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Бокс | 26.06.2024, 09:24
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26.06.2024, 12:00
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
матчи.....оптимистично.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
25.06.2024, 23:54 5
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 14
Футбол
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем