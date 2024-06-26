ОФИЦИАЛЬНО. Динамо будет играть матчи квалификации ЛЧ в Люблине

Домашней ареной для квалификационных матчей «Динамо» в сезоне 2024/25 будет «Арена Люблин» в польском городе Люблин.

Стадион соответствует условиям УЕФА для проведения международных матчей и имеет вмещает 15,500 зрителей. Строительство стадиона началось в 2012 году, а в 2014 году арена была открыта. Он является домашней ареной для местного футбольного клуба «Мотор».

Отметим, что столичный клуб начнет новый еврокубковый сезон со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч на этом стадионе «Динамо» сыграет 23 или 24 июля, когда примет сербский «Партизан» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, что из-за российского военного вторжения в Украину действует запрет от УЕФА на проведение домашних матчей украинских команд в еврокубках в нашей стране.

Отметим, что выездной матч с «Партизаном» состоится без болельщиков.