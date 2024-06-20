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Лига чемпионов
20 июня 2024, 13:35 | Обновлено 20 июня 2024, 13:36
1085
1

Матч Q2 Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо пройдет без болельщиков

Сербский клуб был наказан за дискриминацию и расизм еще в прошлом сезоне

20 июня 2024, 13:35 | Обновлено 20 июня 2024, 13:36
1085
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Матч Q2 Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо пройдет без болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между «Партизаном» и «Динамо» пройдет без болельщиков.

Отметим, что сербы получили бан для зрителей на следующий домашний матч после встречи с «Нордшелландом» (0:1) в квалификации Лиги конференций 2023/24. Еще один матч дисквалификации был условным в рамках испытательного срока в течение двух лет.

УЕФА наказал сербов из-за дискриминационного и расистского поведения фанов.

«Партизан» в том сезоне больше не играл в турнирах УЕФА, потому что вылетел из еврокубков по сумме двух матчей против «Нордшелланда» (0:5 и 0:1).

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Партизан Белград Нордшелланд Динамо Киев Лига чемпионов расизм Лига конференций
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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New Zealander
Це добре. Не буде руснявих прапорів на трибунах
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