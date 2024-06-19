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Лига чемпионов
19 июня 2024, 13:20 | Обновлено 19 июня 2024, 13:49
4262
15

Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона

19 июня 2024, 13:20 | Обновлено 19 июня 2024, 13:49
4262
15
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 28 команд – 24 по Пути чемпионов (среди них – 14 победителей первого раунда Q1) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо вступает в борьбу с Q2 по Пути представителей лиг. Первым соперником столичной команды стал Партизан (Сербия).

Матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 23/24 и 30/31 июля 2024 года. Первую игру украинская команда проведет условно дома, а ответную – на выезде.

Победители пар выйдут в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q3 Лиги Европы.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q2

Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года

Путь представителей лиг

  • Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция)
  • Динамо Киев (Украина) – Партизан Белград (Сербия)

Путь чемпионов

  • Лудогорец (Болгария) / Динамо Бт (Грузия) – динамо мн (беларусь) / Пюник (Армения)
  • АПОЭЛ (Кипр) – Ордабасы (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)
  • Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сэйнтс (Уэльс) / Дечич (Черногория)
  • ПАОК (Греция) – Борац Баня-Лука (Босния) / Эгнатия (Албания)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) / Ларн (Северная Ирландия)
  • Мальме (Швеция) – КИ Клаксвик (Фареры) / Дифферданж (Люксембург)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия)
  • Балкани (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Флора (Эстония) / Целе (Словения) – Слован Бр (Словакия) / Струга (Сев. Македония)
  • Паневежис (Литва) / ХИК Хельсинки (Финляндия) – Ягеллония (Польша)
  • Хамрун Спартанс (Мальта) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан)
  • Виртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 15
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Pavel_i_CO
Уявляю, як будуть палати кацапські братушки, коли динамівці вийдуть на поле бєлградського стадіону в новій виїздній формі )
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+4
Умник
Итак сегодня 2 новости.
Партизан соперник Динамо
Брайн Себальос стал игроком Динамо твиттер форталезы подтвердил.
3 игрока 3 универсала. 50% вероятности что будет новый форвард.
Ну это ж другое лето.
Под это можно требовать победы.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Demid Romanchik
Да норм жереб..пройдут 
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+3
potemkin78
то есть ОИ будут без игроков ДК?
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0
Cityzen83
Повезло, що Аталанта в топ 4 потрапила, так би були б не сіяними і там взагалі без шансів. А так норм ,, хоч я і швейцарців хотів.
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0
bzzzzzz
это еще неизвестно способно ли Динамо проходить таких соперников)
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-1
etorfine
Вибір був невеликий, але все ж таки, краще б Лугано отримали...
Звичайно не клубний рейтинг в футбол грає, але Партизан і в ньому набагато вище швейцарців, а враховуючи гру відповідь у Белграді (хоч би без провокацій), то не дуже жереб...
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-1
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Андрій Заліщук
ще й гра-відповідь в Белграді...короче торба
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-4
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zelc006
Головне, нову ЛГБТ-форму начепити  і серби обасруться...
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-5
Лига
опзжшники должны на изи проходить петушков сербских, если нет то им даже не место тогда в группе Лке
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-6
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