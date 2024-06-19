Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

19 июня в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 28 команд – 24 по Пути чемпионов (среди них – 14 победителей первого раунда Q1) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо вступает в борьбу с Q2 по Пути представителей лиг. Первым соперником столичной команды стал Партизан (Сербия).

Матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 23/24 и 30/31 июля 2024 года. Первую игру украинская команда проведет условно дома, а ответную – на выезде.

Победители пар выйдут в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q3 Лиги Европы.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q2

Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года

Путь представителей лиг

Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция)

Динамо Киев (Украина) – Партизан Белград (Сербия)

Путь чемпионов