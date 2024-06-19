Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона
19 июня в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.
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В этом раунде Q2 участвуют 28 команд – 24 по Пути чемпионов (среди них – 14 победителей первого раунда Q1) и 4 клуба по Пути представителей лиг.
Киевское Динамо вступает в борьбу с Q2 по Пути представителей лиг. Первым соперником столичной команды стал Партизан (Сербия).
Матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 23/24 и 30/31 июля 2024 года. Первую игру украинская команда проведет условно дома, а ответную – на выезде.
Победители пар выйдут в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q3 Лиги Европы.
Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.
Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q2
Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года
Путь представителей лиг
- Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция)
- Динамо Киев (Украина) – Партизан Белград (Сербия)
Путь чемпионов
- Лудогорец (Болгария) / Динамо Бт (Грузия) – динамо мн (беларусь) / Пюник (Армения)
- АПОЭЛ (Кипр) – Ордабасы (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)
- Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сэйнтс (Уэльс) / Дечич (Черногория)
- ПАОК (Греция) – Борац Баня-Лука (Босния) / Эгнатия (Албания)
- Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) / Ларн (Северная Ирландия)
- Мальме (Швеция) – КИ Клаксвик (Фареры) / Дифферданж (Люксембург)
- Викингур Рейкьявик (Исландия) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия)
- Балкани (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания)
- Флора (Эстония) / Целе (Словения) – Слован Бр (Словакия) / Струга (Сев. Македония)
- Паневежис (Литва) / ХИК Хельсинки (Финляндия) – Ягеллония (Польша)
- Хамрун Спартанс (Мальта) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан)
- Виртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
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Партизан соперник Динамо
Брайн Себальос стал игроком Динамо твиттер форталезы подтвердил.
3 игрока 3 универсала. 50% вероятности что будет новый форвард.
Ну это ж другое лето.
Под это можно требовать победы.
Звичайно не клубний рейтинг в футбол грає, але Партизан і в ньому набагато вище швейцарців, а враховуючи гру відповідь у Белграді (хоч би без провокацій), то не дуже жереб...