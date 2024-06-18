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Лига чемпионов
18 июня 2024, 15:25 | Обновлено 18 июня 2024, 15:50
2170
0

Соперник для Беседина и Макаренко. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЧ

18 июня 2024, 15:25 | Обновлено 18 июня 2024, 15:50
2170
0
Соперник для Беседина и Макаренко. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов
УЕФА

18 июня в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2024/25.

В этом раунде участвуют 28 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги чемпионов 9/10 и 16/17 июля 2024 года.

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Соперником команды Ордабасы из Казахстана, за которую играют украинцы Артем Беседин, Евгений Макаренко и Игорь Пластун, стал Петрокуб из Молдовы.

Пюник из Армении, за который играет украинский защитник Антон Братков, будет играть против динамо из минска.

Динамо Батуми, в составе которого выступает украинец Евгений Чаговец, встретится с командой Лудогорец из Болгарии.

Чемпион Литвы Паневежис с украинским защитником Андреем Карвацким сыграет против финского клуба ХИК Хельсинки.

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q2 Лиги конференций. При этом проигравшие в парах 8 и 9 (Паневежис – ХИК и РФШ – Ларн) для балансировки списка участников получат пропуск сразу в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

Киевское Динамо вступит в борьбу с Q2 (жеребьевка – 19 июня), и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов. Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 9/10 и 16/17 июля 2024 года

  • Слован Братислава (Словакия) – Струга (Северная Македония)
  • Нью-Сэйнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория)
  • Борац Баня-Лука (Босния) – Эгнатия (Албания)
  • Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Балкани (Косово) – Санта-Колома (Андорра)
  • Флора Таллинн (Эстония) – Целе (Словения)
  • КИ Клаксвик (Фареры) – Дифферданж (Люксембург)
  • Паневежис (Литва) – ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • РФШ (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • Виртус (Сан-Марино) – ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния)
  • Лудогорец (Болгария) – Динамо Батуми (Грузия)
  • Ордабасы (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)
  • динамо минск (беларусь) – Пюник (Армения)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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