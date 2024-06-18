Соперник для Беседина и Макаренко. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЧ
18 июня в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2024/25.
В этом раунде участвуют 28 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги чемпионов 9/10 и 16/17 июля 2024 года.
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Соперником команды Ордабасы из Казахстана, за которую играют украинцы Артем Беседин, Евгений Макаренко и Игорь Пластун, стал Петрокуб из Молдовы.
Пюник из Армении, за который играет украинский защитник Антон Братков, будет играть против динамо из минска.
Динамо Батуми, в составе которого выступает украинец Евгений Чаговец, встретится с командой Лудогорец из Болгарии.
Чемпион Литвы Паневежис с украинским защитником Андреем Карвацким сыграет против финского клуба ХИК Хельсинки.
Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q2 Лиги конференций. При этом проигравшие в парах 8 и 9 (Паневежис – ХИК и РФШ – Ларн) для балансировки списка участников получат пропуск сразу в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.
Киевское Динамо вступит в борьбу с Q2 (жеребьевка – 19 июня), и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов. Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.
Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q1
Матчи: 9/10 и 16/17 июля 2024 года
- Слован Братислава (Словакия) – Струга (Северная Македония)
- Нью-Сэйнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория)
- Борац Баня-Лука (Босния) – Эгнатия (Албания)
- Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Балкани (Косово) – Санта-Колома (Андорра)
- Флора Таллинн (Эстония) – Целе (Словения)
- КИ Клаксвик (Фареры) – Дифферданж (Люксембург)
- Паневежис (Литва) – ХИК Хельсинки (Финляндия)
- РФШ (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия)
- Викингур Рейкьявик (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
- Виртус (Сан-Марино) – ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния)
- Лудогорец (Болгария) – Динамо Батуми (Грузия)
- Ордабасы (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)
- динамо минск (беларусь) – Пюник (Армения)
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