Соперник для Беседина и Макаренко. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов

18 июня в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2024/25.

В этом раунде участвуют 28 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги чемпионов 9/10 и 16/17 июля 2024 года.

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Соперником команды Ордабасы из Казахстана, за которую играют украинцы Артем Беседин, Евгений Макаренко и Игорь Пластун, стал Петрокуб из Молдовы.

Пюник из Армении, за который играет украинский защитник Антон Братков, будет играть против динамо из минска.

Динамо Батуми, в составе которого выступает украинец Евгений Чаговец, встретится с командой Лудогорец из Болгарии.

Чемпион Литвы Паневежис с украинским защитником Андреем Карвацким сыграет против финского клуба ХИК Хельсинки.

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q2 Лиги конференций. При этом проигравшие в парах 8 и 9 (Паневежис – ХИК и РФШ – Ларн) для балансировки списка участников получат пропуск сразу в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

Киевское Динамо вступит в борьбу с Q2 (жеребьевка – 19 июня), и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов. Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 9/10 и 16/17 июля 2024 года