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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 13:28 |
1221
1

Черноморец покинули еще два игрока

Нынешним летом одесситы страдают от кадровых изменений

26 июня 2024, 13:28 |
1221
1
Черноморец покинули еще два игрока
ФК Черноморец

Из 22-х футболистов, которые были в заявке «Черноморца» в весенней части прошлого сезона и принимали участие в играх, команду покинула большая их часть. Болельщики одесского клуба не увидят в его составе в новом чемпионате двух игроков – Владислава Шаповала и Владислава Огири, которые пришли в феврале и марте соответственно из житомирского «Полесья». Оба так и не стали основными в команде Романа Григорчука, сыграв в весеннем отрезке лишь по 2 матча чемпионата.

– Мы им благодарны за помощь и желаем дальнейших успешных выступлений в украинском футболе, – сказал в разговоре с корреспондентом Sport.ua генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

Ранее мы сообщали, что Роман Григорчук не принимал участие в первой тренировке одесситов после отпуска.

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Владислав Шаповал Владислав Огиря Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Анатолий Мисюра инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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alex belogubko
Мы их и так не видели --надо приглашать Максимова а ГРИ пусть сваливает куда хочет ---18 проигрышей хуже всех в шаге от 1 лиги
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