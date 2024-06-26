Черноморец покинули еще два игрока

Из 22-х футболистов, которые были в заявке «Черноморца» в весенней части прошлого сезона и принимали участие в играх, команду покинула большая их часть. Болельщики одесского клуба не увидят в его составе в новом чемпионате двух игроков – Владислава Шаповала и Владислава Огири, которые пришли в феврале и марте соответственно из житомирского «Полесья». Оба так и не стали основными в команде Романа Григорчука, сыграв в весеннем отрезке лишь по 2 матча чемпионата.

– Мы им благодарны за помощь и желаем дальнейших успешных выступлений в украинском футболе, – сказал в разговоре с корреспондентом Sport.ua генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

Ранее мы сообщали, что Роман Григорчук не принимал участие в первой тренировке одесситов после отпуска.