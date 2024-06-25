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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:31 | Обновлено 25 июня 2024, 22:52
4934
6

Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве

Ресторан называется INCH

25 июня 2024, 22:31 | Обновлено 25 июня 2024, 22:52
4934
6
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Instagram. Влада Седан и Александр Зинченко

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Зинченко (Седан) открыл ресторан в Киеве.

«Наш ресторан в Киеве. Осуществили с Сашей давнюю мечту. Ждем всех в гости», – написала Зинченко.

Ресторан называется INCH. Заведение расположено по адресу Жилянская, 59.

«Приглашаем вас разделить с нами старт большой игры концептуального проекта INCH: restaurant&bar, предлагающего совершенно новый уровень трансляции спортивных событий с эффектом трибун стадиона.

26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча Украина – Бельгия – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter!», – говорится на странице ресторана в Instagram.

26 июня подопечные украинская национальная команда проведет поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.

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Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) сборная Украины по футболу ресторан lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Vitalii_Mykolaiv
Насправді потрібно дякувати Сашку і Владі. У важкий час для країни вони вкладають гроші в Україні.
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+3
Richard Lewis
Якщо кожен дюйм важливий, то чи значить це, що Зіні його десь не вистачає? 🤔
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Sashko57
Надеюсь, что игру с Бельгией будет смотреть в своем заведении.
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-1
T-800
а Зинченко то с Мудриком входят в топ-32 лучших игроков этого Евро))
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-2
Boodya
Поки інші збірні готуються на важливі матчі Євро, наші роздають інтерв'ю всяким триндецям і відкривають ресторани.
Наші точно хочуть перемогти,тільки чомусь хочуть перемогти свою бідність і медійний голод 
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-3
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