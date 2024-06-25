Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Зинченко (Седан) открыл ресторан в Киеве.

«Наш ресторан в Киеве. Осуществили с Сашей давнюю мечту. Ждем всех в гости», – написала Зинченко.

Ресторан называется INCH. Заведение расположено по адресу Жилянская, 59.

«Приглашаем вас разделить с нами старт большой игры концептуального проекта INCH: restaurant&bar, предлагающего совершенно новый уровень трансляции спортивных событий с эффектом трибун стадиона.

26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча Украина – Бельгия – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter!», – говорится на странице ресторана в Instagram.

26 июня подопечные украинская национальная команда проведет поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.