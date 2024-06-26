Ромелу и скудетто

Первенство Ромелу Лукаку по количеству отмененных голов на текущем Euro (в двух матчах против словаков и румын суровый ВАР лишил форварда сборной Бельгии в общей сложности трех забитых мячей) уже стало поводом для мемов, насмешек и шуток разной степени остроумия. Тем не менее, незаурядное исполнительское мастерство Ромелу никто не отрицает, и перед оборонными порядками сборной Украины он может поставить немало проблем.

Ромелу Менама Лукаку Болинголи (а в дальнейшем и Рокки, и Большой Ром, и Лакака – чуть ли не рекордсмен по количеству прозвищ) родился 31 год назад в теплый майский день в Антверпене. Казалось бы, рядовой факт, но нет. Дело в том, что на день рождения будущего рекордсмена сборной Бельгии по количеству забитых мячей пришлось самое печальное для футбольного Антверпена действо. Многочисленные фаны «Антверпена» заливали свое горе от горького разочарования: за день до того их любимцы, подойдя вплотную к вожделенному евротрофею (Кубку Кубков), уступили в финале итальянской «Парме». Отечественным болельщикам тот состав «красных» запомнился тем, что лишил надежд на еврокубок московский «Спартак» (а красно-белые тогда демонстрировали мощную игру и всерьез претендовали на европризнание). Как бы то ни было, а сочетания этих событий (еврокубкового фиаско и рождение бомбардира) имеют определенный символизм: ну, не получается у Лукаку поднять над головой евротрофей. Хотя и играл (и играет до сих пор!) он в известных клубах («Андерлехт», «Челси», «Эвертон», «Интер», «Рома»), но не в то время, когда они покоряли Европу. С «Ромой» на пути евротриумфа разминулся на какую-то толику времени (в этом сезоне «романисти» прошли долгий путь в Европе, однако в шаге от финала Лиги Европы их остановили леверкузенские «фармацевты», сам Лукаку забил 30% всех голов римлян в этом турнире). С «Челси» завоевал титул клубного чемпиона мира, но не победителя еврокубка.

А как с чемпионствами? Чемпионом родной страны он стал еще в юном возрасте. А вот радость от скудетто в футболке «нерадзурри» получилась немного омраченной ковидной напастью (тем не менее, тогда Лукаку стал и самым ценным игроком сезона серии А, и футболистом года в Италии). В прошлом году, когда, казалось бы, у «Интера» были все шансы на получение титула, выстрелил «Наполи», в этом году, когда Биг Ром уже защищал цвета «Ромы», как раз «интеристи» безвариантно и выиграли скудетто. Согласитесь, все же для игрока, которого в свое время покупали за сумасшедшую 115-миллионную сумму, национальных титулов – очень мало. Отношения со скудетто у Рокки осложнены. В составе же сборной Бельгии Ромелу завоевал награду за 3-е место на мундиале-2018. Судите сами: много это или мало для так называемого «золотого поколения» бельгийцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку в составе Ромы

Настоящее Ромелу получается каким-то противоречивым. Его «Рома» в этом сезоне на внутренней арене не блистала, однако сам бельгиец (ник «Великий Ром» подходит игроку римского клуба!) набрал под занавес клубной кампании быстрый ход. В мае отлично сыграл и против «Дженоа», и против «Ювентуса», забив каждой из этих команд по голу и получив высокие оценки от sofascore.com: соответственно 7,9 и 7,4. Вместе с тем, уже в футболке сборной в товарищеской предчемпионатной игре против Люксембурга отличился дублем (общий счет – 3:0) и был отмечен тем самым sofascore.com огроменными 8,9! Кстати, средняя оценка Лукаку за 5 матчей евроквалификации – 7,96!

Удары по воротам и верховые дуэли – это две фирменных черты Ромелу. Так, в Лиге Европы в этом сезоне он в среднем пробивал по воротам дважды за игру и выиграл 1,3 верховых поединка за матч. На Euro в матче против словаков нанес 3 удара по воротам противников, а румынского вратаря Флорина Нице побеспокоил 5 раз, в том числе трижды попав в створ ворот. К слову, в неудачной в целом игре против словаков на его счету, тем не менее, 82,4% точных передач. В клубном сезоне эта цифра в еврокубках и национальном чемпионате колеблется от 71 до 72,4%. Добавлю, что в Лиге Европы в сезоне-2023/24 при xG 5,75 у Лукаку 7 забитых голов, в серии А соотношение этих цифр: 12,38 к 13-ти.

Заметил еще одну особенность Лукаку, которая имела яркое проявление в игре против румын. Дело в том, что он азартно включается в борьбу буквально со стартового свистка, что называется, с наскоку. Вот и в голевой атаке бельгийцев, состоявшейся уже на 2-й минуте матча против подопечных Эдварда Иорданеску, Биг Ром принял активное участие. В ходе голевой комбинации он сделал две передачи, в том числе и ассист на автора гола Юри Тилеманса.

Человеческие качества Лукаку? День Ромелу-католика начинается с молитвы. Образование в сфере туризма (бакалаврат) и владение 7-мью (!) языками – неплохой багаж для футбольного пилигрима. Международная премия Джачинто Факкетти, полученная Ромелу в 2020 г. за честную игру и спортивное мастерство, – оценка выдающейся футбольной личности. В то же время, фраза «я всегда говорил, что «Интер» – в моем сердце» и стремление играть в «Ювентусе». Эту противоречивую ситуацию разрешили, в итоге, тифози «Старой Синьоры», которые так и не смогли постичь своеобразие взглядов бельгийца и массовыми протестами заставили и клуб, и Лукаку не заключать контрактное соглашение. Кстати, и фаны «Интера» не слишком-то жалуют бельгийского пилигрима. После его перехода из миланского клуба в «Челси» за 115 миллионов евро и публично высказанного спустя некоторое время желания вернуться в экономическую столицу Италии (хотя Лукаку и не назвать тем, кто часто несет черт знает что) группировка тифози «Интера» «Курва Норд» изготовила баннер со словами в адрес Рокки: «Не важны те, кто бежит от дождя. Важны те, кто остаются в буре. Прощай, Ромелу».

Как бы то ни было, а Лукаку, хоть и имеет уже солидный по футбольным меркам возраст, набор своих игровых добродетелей (мощная левая, скорость, чувство гола, сноровка в силовой борьбе и в ключевых передачах, тактическая грамотность, хорошая игра головой и физическая выносливость) никак не потерял. Лукаку признается, что перед каждой игрой обязательно анализирует игру голкиперов, против которых придется играть. Слабые стороны? Часто попадает в офсайдные ловушки (что исторически не очень характерно для бельгийцев, которым приписывают едва ли не авторство искусственного офсайда). Собственно, этот чемпионат пока хорошо иллюстрирует это утверждение. И относительным недостатком Рокки является малое участие в работе на защиту. Здесь важно понимать, ставит ли тот или иной тренер перед ним соответствующую задачу, однако факт налицо: в подкатах Ромелу Менама Лукаку Болинголи увидеть можно изредка. Эпизод на 5-й минуте матча нынешнего Euro против румын, скорее, исключение, чем правило. В то же время – парадокс или нет – назвать его разленившимся игроком было бы неправильно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку в матче против сборной Румынии

А вот что обязательно увидите сегодня у Лукаку, так это безудержное желание побеждать, ему не безразлично, как его игру и результат оценят на родине. И Большой Ром, и его товарищи по команде, и бельгийское фан-сообщество стремятся доказать: своего последнего слова «золотое поколение» еще не сказало, хоть время и неумолимо. А как насчет нашей команды? У болельщиков, помнящих досадное мундиальное мексиканское фиаско от бельгийцев звездной команды Валерия Лобановского, датированное 1986 г., вероятно, есть мысли о футбольном должке, который нужно отдать стране Бенилюкса. Но вряд ли нынешнее поколение украинских футболистов будет руководствоваться именно этим стимулом. Есть и другие: осовремененные и весьма веские (суровая действительность их все подбрасывает и подбрасывает). Хотя разница в трансферной стоимости двух команд в 200 миллионов евро существенна, не поспоришь. Однажды на этом турнире наша команда уже сыграла с результатом, который противоречил всем предсказаниям букмекеров. Пора сделать это во второй раз, однако теперь удивить украинскую торсиду уже с приятной стороны, а не с неприятной.

Алексей РЫЖКОВ