«История повторяется». Игрок Днепра-1 – о возможном исчезновении клуба
Игорь Когут пока не имеет никакой конкретики
Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал слухи о возможном исчезновении клуба.
– Многие обеспокоены тем, что сейчас происходит в СК «Днепр-1». Это уже второй клуб в городе, который откровенно разваливают. Можете прокомментировать эту ситуацию, как это все выглядит изнутри?
– Знаете, история рано или поздно повторяется, и вот она повторилась. Мы еще не имеем никакой конкретики, надо немного подождать.
– Насколько известно, то фигурирует дата 1 июля, якобы именно в этот день должна решиться судьба команды и начаться сборы. Такая же информация и у игроков?
– Команда должна выйти на сборы именно 1 июля. Но, если говорить о решении относительно будущего клуба, то это еще остается большим вопросом. Мы все надеемся на позитивное развитие, но пока должны ждать решения руководства.
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