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  4. «История повторяется». Игрок Днепра-1 – о возможном исчезновении клуба
Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 13:49 |
1436
2

«История повторяется». Игрок Днепра-1 – о возможном исчезновении клуба

Игорь Когут пока не имеет никакой конкретики

26 июня 2024, 13:49 |
1436
2
«История повторяется». Игрок Днепра-1 – о возможном исчезновении клуба
СК Днепр-1. Игорь Когут

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал слухи о возможном исчезновении клуба.

– Многие обеспокоены тем, что сейчас происходит в СК «Днепр-1». Это уже второй клуб в городе, который откровенно разваливают. Можете прокомментировать эту ситуацию, как это все выглядит изнутри?

– Знаете, история рано или поздно повторяется, и вот она повторилась. Мы еще не имеем никакой конкретики, надо немного подождать.

– Насколько известно, то фигурирует дата 1 июля, якобы именно в этот день должна решиться судьба команды и начаться сборы. Такая же информация и у игроков?

– Команда должна выйти на сборы именно 1 июля. Но, если говорить о решении относительно будущего клуба, то это еще остается большим вопросом. Мы все надеемся на позитивное развитие, но пока должны ждать решения руководства.

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чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Игорь Когут
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Привет майдану 2014-го......
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Alexander Киев
На трансферах наче добре заробили, чому би і не продовжити чемпіонат..  Хоча, якщо планів на майбутнє немає у керівництва, то і тягнути до вильоту із УПЛ не стануть
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